Penzije bi od 1. januara naredne godine, kroz redovno usklađivanje, mogle biti uvećane za najviše 40 odsto penzionera u Crnoj Gori,odnosno oko 44 hiljade, jer će preostalih oko 70 hiljade primiti isti zagarantovani iznos od 450 eura, proizilazi iz statističkih podataka.

Na bilbordima Pokreta Evopa sad, koji se postavljaju sada u sklopu kampanja za lokalne izbore, piše i obećanje “Rast svih penzija za 50 do 60 eura od 1. januara 2025. godine”, međutim tek kada ih novinari direktno pitaju da li se to povećanje odnosi baš za sve penzionere, kao v.d. direktora Fonda PIO Vladimira Drobnjaka prošle sedmice na RTCG i premijera Milojka Spajića na konferenciji za novinare prije tri dana, onda kažu da to povećanje važi za sve osim za one koji dobijaju minimalnu penziju.