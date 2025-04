Prodaja "Bemaksa" (Bemax) je izvršena zakonito, transparentno i u skladu sa važećim propisima, a pravni osnov za preispitivanje cijene transakcije između privatnih subjekata ne postoji, kazao je bivši vlasnik tog preduzeća i aktuelni predsjednik Odbora direktora

Kako prenose Vijesti, Veselin Kovačević navodi da su pokušaji retroaktivnog nametanja poreskih tumačenja protivustavni i protivpravni, a da evropska praksa jasno štiti pravo na slobodu poslovanja i raspolaganje imovinom.

Kovačević je u odgovoru potpredsjedniku Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momu Koprivici, koji je rekao da će "Bemaks" uplatiti državi 28,4 miliona eura, po osnovu izbjegnutog poreza na kapitalnu dobit i obračunate kamate, rekao da ta "medijska konstrukcija predstavlja politički marketing, a ne pravno pitanje", prenose Vijesti.

"Kao bivši vlasnik kompanije BEMAX, osjećam obavezu da javnosti predočim cjelovit i pravno utemeljen odgovor na neistinite i politički motivisane navode o navodnom poreskom dugu od 28,4 miliona eura koje je iznio potpredsjednik Vlade Crne Gore Momo Koprivica. Njegove tvrdnje predstavljaju klasičan primjer instrumentalizacije državne funkcije u svrhu predizborne kampanje, i to na osnovu netačnih i tendencioznih interpretacija koje ne odražavaju ni činjenično stanje, ni pravni okvir važeći u Crnoj Gori. Jedini motiv Koprivičinog obraćanja na mreži X je pokušaj popravka jednocifrenog rejtinga Demokrata u Nikšiću sa dodatnih 200 glasova", saopštio je Kovačević.

Kaže da "Bemaks" ni u jednom trenutku nije pokušao da "izbjegne" poreske obaveze, već da je sve poslovne radnje, uključujući i prodaju vlasničkog udjela, sproveo u skladu sa tada važećim zakonima i propisima Crne Gore, prenose Vijesti.

"U momentu zaključenja ugovora, nijedna nadležna institucija nije ukazala na nepravilnosti. Upravo zato je kompanija BEMAX iskoristila zakonsko pravo i žalila se nadležnom sudu, koji jedini ima ovlašćenje da donese konačnu odluku u ovom slučaju. Drugo, do danas je, po Koprivici, Veselin Kovačević bio 'dužnik' poreza, a sada je to BEMAX. Vjerovatno što je zvučnije. No, evropski propisi, Ustav i zakon kažu nešto drugo", dodaje on, prenose Vijesti.

Ističe, između ostalog, da je "pravo na raspolaganje privatnom imovinom nepovredivo pravo".

"Pravo svakog pojedinca da raspolaže svojom imovinom zagarantovano je Članom 1 Prvog protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) u predmetima: 'Pressos Compania Naviera S.A. i dr. protiv Belgije' (1995), 'Beyeler protiv Italije' (2000), 'Broniowski protiv Poljske' (2004), jasno je utvrdio da država ne smije proizvoljno ograničavati pravo privatne svojine, niti se miješati u privatne transakcije između dvije strane ukoliko su zaključene zakonito. BEMAX je, kao privatna kompanija, bio u mojoj svojini, te sam imao puno pravo da njime raspolažem u skladu sa zakonima i sopstvenim poslovnim interesima, uključujući i pravo da ga prodam po tržišnoj, ispregovaranoj cijeni ili da ga poklonim ukoliko to želim. Nijedna državna institucija, uključujući potpredsjednika Vlade, nema ovlašćenje da arbitrira o 'pravičnosti' takve cijene", kaže Kovačević.

Rekao je i da je retroaktivnost u poreskim postupcima "protivzakonita i protivustavna".

"Inicijativa Moma Koprivice iz juna 2024. godine, koja je kasnije pretočena u saopštenje objavljeno 10. marta 2025, a sada i u objavi na X-mreži mjesec dana kasnije, pokušava da insinuira postojanje nepravilnosti u prodaji kompanije koja je već bila okončana u skladu sa tada važećim propisima. Međutim, Poreska uprava je rješenje donijela TEK u januaru 2025. godine, što jasno pokazuje da nijedna nepravilnost nije konstatovana u realnom vremenu. Evropski sud za ljudska prava u predmetu: 'M.A. protiv Finske' (2003), smatra da retroaktivna primjena zakona, posebno onih koji utiču na poreske obaveze, mora proći strogi test proporcionalnosti i predvidivosti. U suprotnom, predstavlja povredu člana 6 (pravično suđenje) i člana 1 Protokola 1 (pravo na imovinu). U konkretnom slučaju, prodaja je bila zakonita, a retroaktivno tumačenje poreza može samo destabilizovati poslovni ambijent i pravnu sigurnost", piše Kovačević.

Kazao je i da su tržište i sloboda ugovaranja temelji ekonomije.

"U Evropskoj uniji, kojoj Crna Gora teži, sloboda preduzetništva je zaštićena čanom 16 Povelje o osnovnim pravima EU. U tržišnim ekonomijama, cijena između dvije strane odražava njihovu procjenu vrijednosti i ne može biti predmet naknadnog preispitivanja od strane trećih lica. Država ne smije biti arbitar u određivanju cijena privatnim licima jer je to apsurdno. Evropska komisija, u svojim izvještajima o napretku zemalja kandidata, kontinuirano upozorava na štetne efekte političkih intervencija u privatne ekonomske odnose. Takvo ponašanje obeshrabruje investicije i urušava povjerenje u vladavinu prava. Uostalom, država Crna Gora je u više navrata prodavala sopstvena preduzeća ispod knjigovodstvene vrijednosti, bez da je iko iz vlasti tada problematizovao 'pravičnost' cijene", dodaje on, prenose Vijesti.

Poručuje da je "Bemaks" poslovao transparentno i zakonito.

"BEMAX je oduvijek na Bijeloj listi Poreske uprave, redovno izmiruje sve poreske obaveze i primjer je odgovornog poslovanja. Kompanija je uvela evropske standarde u crnogorsku građevinsku industriju, dala doprinos razvoju infrastrukture i zapošljavala stotine radnika sa punim poštovanjem njihovih prava. Svaki pokušaj da se njen rad dovede u pitanje iz političkih pobuda predstavlja udar na jednu od rijetkih kompanija koja je izrasla iz crnogorskog poslovnog ambijenta bez oslanjanja na državne subvencije ili privilegije", piše u odgovoru Koprivici, prenose Vijesti.