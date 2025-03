Nimanbegu je kazao da je na sastanku koji je održan sa premijerom Milojkom Spajićem bio prisutan i predsjednik kompanije Eagle Hills Mohamed Allabar. On nije precizirao o kojem projektu je riječ, kada je u pitanju Ulcinj.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu, kazao je da je Vlada Crne Gore ozbiljno ugrozila predstojeću turističku sezonu. On je najavio sjednicu Skupštine opštine Ulcinj za četvrtak. Prema saznanjima, zakupci kupališta na Velikoj plaži u subotu će održati protest, a sjutra će u Ulcinju održati pres konferenciju na kojoj će detaljnije iznijeti svoje stavove i zahtjeve.

“Posljednjih mjeseci svjedoci smo usvajanja Programa privremenih lokacija u zoni morskog dobra bez pozitivnog mišljenja ijedne primorske opštine, zatim donošenja cjenovnika za davanje u zakup kupališta te brzoplete organizacije tendera, na kojem je učestvovala i novoosnovana kompanija poznatog investitora Muhameda Alabara, kazao je Nimanbegu.

Kako je istakao, danas, kada su namjere i situacija postale jasnije, smatra svojom dužnošću da se obrati i iznese sljedeće:

“Na produženom tenderu, u kojem je učestvovala kompanija “Eagle Hills Montenegro”, desio se nezapamćeni organizovani desant, sinhronizovan s institucijama sistema”, rekao je on.

Takođe, dodaje, u petak je imao sastanak s premijerom Crne Gore, kojem je, na iznenađenje, prisustvovao i gospodin Muhamed Alabar, investitor u oblasti nekretnina, čija je kompanija ponudila najviši iznos na čak devet kupališta u opštini Ulcinj.

“Na tom sastanku, kao i kroz kasnije izjave za medije, predočeno nam je da postoji interes za investicije u našoj opštini. Jasno sam istakao da su u procesu planiranja i razgovora o investicijama napravljeni ozbiljni propusti, jer je za istinski održiv razvoj neophodno da sve uključene strane dijele zajedničku viziju. Samo uz međusobno razumijevanje i saglasnost može se graditi uspješna i dugoročno održiva priča”, kazao je predsjednik opštine Ulcinj.

On je istakao da Opština Ulcinj nije protiv razvoja.

“Naprotiv, snažno podržavamo ekonomski napredak našeg grada, ali insistiramo na tome da on bude usklađen s dugoročnim interesima naših građana. Naša vizija nije ograničena isključivo na turizam. Svijet se brzo mijenja, a mi ne smijemo dozvoliti da Ulcinj ostane zavisan samo od jednog sektora. Stoga radimo na diverzifikaciji naše ekonomije kroz ulaganja u luke, nautički turizam, IT sektor, proizvodnju i druge moderne privredne grane”, ocijenio je on.

Zbog prednjeg, dodaje, i dalje insistiramo da se ovaj tender poništi, da se svi postojeći ugovori produže aneksom, te da se predlozene izmjene novog Zakona o “Morskom Dobru” usvoje kako bi se naredne godine sproveli transparentni tenderi za zakup kupališta i objekata u zoni morskog dobra. Rezultati ovog tendera jasno pokazuju da su sve tvrdnje koje su iznosili resorni ministar i bivši direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom bile netačne.

“Naime, pala je teza da se ovim tenderom omogućava građanima Crne Gore da rentiraju plaže, dok se istovremeno pokazalo da povećanje cijena zakupa nije opravdano, niti se zasniva na zakonitom principu. Ideja da će država ovim potezom ostvariti veći prihod je opasna i suštinski pogrešna. Cilj države nije da ostvaruje profit, već da reguliše tržište, podstakne privređivanje i obezbijedi socijalnu pravdu”, rekao je on.

Podsjeća da država najviše prihoduje kroz PDV tokom ljetnje sezone, a ove godine je stopa PDV-a već povećana za turističke proizvode. Sada, uz dodatne namete koje uvodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, dobijamo rast cijena naših usluga što ulcinjski turizam, koji smo pažljivo gradili, postaje nekonkurentan.

“Dakle, ovim potezima Vlada je uspjela da ozbiljno ugrozi predstojeću turističku sezonu, i to upravo u trenutku kada emitivna tržišta planiraju svoje godišnje odmore. Dakle, poništenjem tendera i zaključenje aneksa ugovora sa zakupcima ne bi uticao na velik rast cijena usluga što bi Ulcinj činili nekonkurentnom destinacijom i time dovodili u ozbiljan problem ekonomiju ovog grada”, ocijenio je Nimanbegu.

On je podsjetio da je, odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika Ilira Čapunija, premijer u oktobru prošle godine u Skupštini izjavio da je prošlo vrijeme kada je Podgorica diktirala viziju razvoja opštinama.

“Vizija razvoja Ulcinja je rezultat širokog društvenog konsenzusa i pretočena je u relevantna dokumenta, uključujući Strategiju razvoja opštine Ulcinj, Državnu studiju lokacije za Veliku plažu i PUP-om Ulcinja. Ovi dokumenti predstavljaju temeljne smjernice za oblikovanje budućnosti našeg grada i osiguravanje njegovog održivog i planskog rasta, uzimajući u obzir razvoj infrastrukture, privrede, demografije, kao i zaštitu prirode i svih specifičnosti koje Ulcinj čine prepoznatljivim draguljem u regionu”, rekao je Nimabegu.

Kako je naglasio, Alabar će u narednim danima detaljnije predstaviti svoju viziju razvoja Ulcinja, a mi ćemo, kroz Skupštinu opštine i druge relevantne institucije, pažljivo razmotriti najbolje opcije koje možemo ponuditi ovakvom strateškom investitoru a poklapaju se sa interesima građana i zajednice.

“Istovremeno, želim naglasiti da ostajemo dosljedni našim principima i zajedničkom stavu svih primorskih opština u vezi s Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra. Ovaj program donesen je bez saglasnosti lokalnih samouprava, tender je raspisan bez njihovog učešća, a Vlada i Skupština su ignorisale inicijative svih primorskih opština i Zajednice opština Crne Gore, koje su zahtijevale izmjene zakona koji reguliše morsko dobro”, kazao je predsjednik opštine Ulcinj.

Prema njegovim riječima, Ulcinj zauzima jedinstveno mjesto u Crnoj Gori – osim izuzetnih prirodnih resursa, nosi i posebnu istorijsku, kulturnu i identitetsku vrijednost. Kroz vijekove je bio centar albanske zajednice u Crnoj Gori, i naša je dužnost da taj status sačuvamo i osnažimo. Ulcinj mora ostati simbol ponosa, kulturnog bogatstva i prirodne ljepote te se mora razvijati u skladu s principima zaštite životne sredine i valorizacije svojih jedinstvenih pejzaža i resursa, kao što su Solana, Valdanos, Ada Bojana i Šasko jezero. Ove vrijednosti ne smiju biti žrtvovane kratkoročnim interesima.

“Neka Ulcinj ostane biser Jadrana, sačuvan i unaprijeđen za buduće generacije. Neka njegovi prirodni resursi, kulturno bogatstvo i ekonomski potencijal budu naslijeđe naše djece i unuka. Bog blagoslovio Ulcinj i sve njegove stanovnike – neka uvijek bude simbol ponosa, jedinstva i prosperiteta, zaključio je Nimanbegu.