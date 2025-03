Prelja je najavio proteste i blokade poslije ponedjeljka kada očekuju da bude poznato kome su plaže dodijeljene, a ističe, da je raspoloženje građana Ulcinja da protestuju.

Predsjednik Udruženja zakupaca plaža u Ulcinju Prelja Škrelja najavio je moguće proteste poslije ponedjeljka do kada bi trebalo da bude poznato kome su plaže dodijeljene, a na osnovu tendera sa kojim su Ulcinjani bili nezadovoljni i tražili njegovo poništenje.

Kako je kazao za Portal RTCG, navodno jedan zakupac planira da zakupi 19 plaža, a sumnjaju da iza toga stoji mnogo veća priča.

On je najavio proteste i blokade poslije ponedjeljka kada očekuju da bude poznato kome su plaže dodijeljene, a ističe, da je raspoloženje građana Ulcinja da protestuju.

"Kažu da on uopšte nije u pitanju, nego su to faze i da iza toga stoje drugi ljudi, naši iz Crne Gore i Srbije. Ljudima koji su uzeli plaže, to su ljudi koji su samo od tih plaža živjeli, jer ovdje nemamo nikakvu industriju, nikakvu drugu privredu, osim marketa i ovog turizma. Ove plaže privlače goste i one su brend sve do jedne, i bez njih ne bi Ulcinj imao gostiju. Na ovaj način izgubićemo turističku sezonu, a to je vezano za apartmane, za hotele, kondo hotele, motele, naravno i marketi će biti na gubitku. Zato su građani Uličinja jako razočarani", objašnjava Škrelja.

Dodaje da je juče predsjednik Opštine Genci Nimanbegu bio u Podgorici, ali on nije bio uopšte zadovoljan razgovorom sa premijerom i ministrom prostornog planiranja i državne imovine.

"Oni su navodno rekli da ne znaju o čemu se radi, što je očito čista laž. Znaju oni dobro. Ovo nije pripremljeno juče, nego je pripremljeno još odavno. Kako može u roku od šest dana, plus je bila između subota i nedjelja, da učestvuju i da dobiju 19 garancija. To je nemoguće da ne zna država, da ne zna Vlada, a to su oni podmuklo, jako podmuklo, brzo i netransparentno odradili. Odložili su i tender, odnosno ponude su prvobitno trebale biti dostavljene do 4. marta, ali je rok produžen do 11. marta", kaže Škrelja.

Ističe da to nije odloženo zbog zakupaca iz Ulcinja, nego da bi se oni drugi pripremili. Taj koji je uzeo 19 plaža, kako kaže Škrelja, nije došao u Ulcinj da se bavi ležaljkama i suncobranima.

"U zaleđu Velike plaže on ne može ni kamen da stavi, jer su to privatne parcele i one koje su u restituciji. Tu ne može dobiti niko dozvolu da gradi, pa da taj investitor pomišlja da će tu graditi i imati plaže ispred na raspolaganju. Urađena je velika nepravda prema gradu Ulicinju. U ponedjeljak ističe rok za objavu da li je neko dobio plažu, a kada se to razjasni, onda smo spremni i nećemo jednostavno to pustiti tako", naglasio je Škrelja.

Dodao je da je kao predsjednik Udruženja zakupaca tu da zaštiti kolege, mještane, ljude koji žive od ovog posla.