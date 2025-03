Delegacija opštine Ulcinj koju je predvodio njen predsjednik Genci Nimanbegu je na današnjem sastanku u Podgorici sa premijerom Milojkom Spajićem saopštila da traži poništenje tendera za zakup plaža u toj opštini.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Predsjednik Vlade Crne Gore Miojko Spajić sastao se sa predstavnicima opštine Ulcinj, kako bi se razmotrila situacija oko realizacije tendera za zakup plaža u ovoj Opštini.

Premijer Spajić istakao je da je tender otvoren i transparentran, da su pravila jasna, te da je interes građana Ulcinja i Crne Gore na prvom mjestu.

“Bitno je, prije svega, da lokalna zajednica bude zadovoljna, ali i da sve bude zakonito. Na osnovu dosadašnjih informacija, u ovom postuku nije bilo proceduralnih propusta. Sa druge strane razumijemo zabrinutost dijela lokalne zajednice i otvoreni smo za dalji dijalog koji bi uključio i potencijalne nove zakupce”, poručio je predsjednik Vlade.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Predstavnici lokalne samouprave, na čelu sa predsjednikom Opštine Gencijem Nimanbeguom, ponovili su zahtjeve o poništenju tendera, aneksiranju postojećih ugovora o zakupu, te donošenju novog zakona o Morskom dobru, pošto je aktuelni na snazi od 2008. godine.

“Vlada ne vidi pravni osnov po kome bi tender mogao biti poništen, ali ukoliko neko smatra da je došlo do kršenja propisa i može to da dokaže, spremna je da to razmotri”, odgovorio je premijer.

On je predložio da se, ukoliko predstavnici Opštine smatraju da je to potrebno, uključi u dijalog između svih zainteresovanih strana, kako bi se na pravi način dočekala predstojeća turistička sezona.

Ministar urbanizma, prostornog planiranaj i državne imovine Slaven Radunović je istakao da je početak otvaranja ponuda potvrdio da je bilo neophodno inovirati tenderski proces jer će država samo na osnovu prihoda od zakupa imati višestruko veću novčanu korist nego prošle godine, o čemu će obavijestiti javnost po završetku procedure.