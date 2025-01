Mujović kaže da nisu došli do konkretnog zaključka, ali je dobio poziv da posjeti mještane, što će i uraditi.

Izvor: MONDO

Kada čujete bojazan ljudi iz Botuna zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sa čim se na dnevnom nivou suočavaju, koliki je nivo bolesti, onda zaista morate staviti prst na čelo i dobro voditi računa kako pričate, pregovarate i morate pokazati veliku dozu osjećajnosti, rekao je za „Dan“ Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice, nakon jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Opštine Zeta Mihailom Asanovićem i predstavnicima mještana Botuna. Tema sastnka bila je upravo izgradnja postrojenja i i razgraničenju, prenosi Dan.

"Kada je građen KAP, isto je neko pričao da će to biti ekološko postrojenje, da neće imati negativnih posljedica, a one postoje. Nepovjerenje se javilo. Na sastanku sam rekao da čim caruje nepovjerenje, onda čak i zlatno postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda da nudite, to može da probudi odgovarajućiu skepsu" - kazao je Mujović.

Mujović kaže da nisu došli do konkretnog zaključka, ali je dobio poziv da posjeti mještane, što će i uraditi.

"Dodatno ću se oko njihovih stavova informisato i pokušati sve da uradimo kako bi to goruće pitanje riješili, ali ne na zadovoljstvo samo Glavnog grada, nego na obostrano" - ističe Mujović.

On nije konkretno odgovorio na pitanje da li je spreman na izmještanje postrojenja na neku drugu lokaciju.

"Jedno je moja želja i priča, drugo su tehničke mogućnosti. Danas nismo ulazili u te detalje, nego smo trasirali put za dalje pregovore. Potpuno razumijem skepsu i negodovanje mještana. Sa Vodovodom i projektnim timom koji je uključen ću obaviti razgovor i vidjeti koje su tehničke mogućnosti za potencijalno izmještanje postrojenja. Danas sam došao sa jednom vizijom i idejom, ali čovjek kad dođe na lice mjesta pa čuje neke potresne priče, prosto nema pravo da na tim pričama zažmuri, pređe preko njih kao da se ništa nije desilo. Svako živo biće koje ako dobije neke impute koji na neki način derogiraju njegovu prvobitnu ideju tjeraju ga na nova razmišljenja. Vrlo rado bih, već danas, potpisao da to postrojenje bude izmještao na neku lokaciju koju preželjkuju mještani Botuna ali, pozivam i na oprez, ne želim da budem neozbiljan i neodgovoran u davanju izjava. Da li je to tehnički izvodljivo, postoje li ograničenja? Otom potom" - kaže Mujović.

On ističe da se mora pokazati empatija i ljudskost i tražiti od mještana neke vrste ustupaka, ali i pokazati spremnost.

"Ako je zaključak jedne relevantne institucije, da život nema perspektive sa tom lokacijom, šta ja treba da kažem? Treba da kažem, bacite to pod noge ili radi nekakvih rokova da ugrozimo građane. Ne želim da budem dio te priče, već dio rješenja. Želim da dam sve od sebe, da se rješenje najbrže moguće postigne, ali ne po cijenu zdravlja tih ljudi" - kazao je Mujović, piše Dan.

On kaže da je nesušna potreba da se Podgorica i Zeta međusobno podržavaju i pomažu koliko mogu.

"Podgorici negdje treba da bude i obaveza da pripomogne Zeti. Zeta nije neko slijepo crijevo ili udaljna destinacija od Podgorice, to je opština sa kojoj se graničimo. Tako će svi naši kapaciteti i raspoloživi resursi koje možemo pružiti i staviti na raspolaganje i na uslugu Opštini Zeta, apsolutno će biti u tom smislu iskorištene" - rekao je Mujović.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović ističe da su razgovarali o razgraničenju i preduzećima.

"Gradonačelnik je posjetio neka preduzeća koja je i dalje obavljaju djelatnost na našoj teritoriji i došao je da nas upozna sa tim kako će ona u narednom periodu funkcionisati. Ono što je za nas najbitnije, a za šta nismo imali sluha u prethodnom periodu, to je razgraničenje i nesporna teritorija koja treba da se prevede na nas kako bi mogli da funkcionišemo" - kazao je Asanović.

Predstavnik mještana Jagoš Bećirović kaže da su zadovoljni sastankom jer je Saša Mujović saslušao njihove probleme.

"Iznijeli smo problem sa kojim se borimo 20 godina, i istakli da tražimo promjenu lokacije. Očekujemo još jedan sastanak kada će nas posjetiti. Naši stavovi što se tiče lokacije su jasni, pa tako i Mujoviću. Oni su nepromijenjeni" - rekao je Bećirović.