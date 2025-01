Cilj akcije je da se zaustavi rast cijena osnovnih namirnica.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Nik Đeljošaj, potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja saopštio je danas da je donijeta odluka da se nastavi akcija Limitirane cijene do 30. aprila.

“Biće snižene cijene istih artikala kao i u dosadašnjoj akciji koja traje do sjutra. Mi smo danas produžili ovu akciju do 30. aprila, sa istim artiklima kao u prethodnom periodu”, najavio je on na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade.

Prema njegovim riječima cilj akcije je da se zaustavi rast cijena osnovnih namirnic, piše CDM..

Komentarišući najavljeni bojkota trgovina, Đeljošaj je naglasio da svako treba da postupi u skladu sa svojim ubjeđenjima.

“Da li će to biti sjutra ili neki drugi dan, nije važno jer živimo u demokratiji. Ne mora da znači da će dobra praksa iz jedne zemlje biti toliko dobra i uspješna u drugoj zemlji”, rekao je on.

On ističe da ne želi da komentariše ono što se dešava u susjednim zemljama.

“Ja ne vidim da se to može odraziti na našu ekonomiju na bilo koji način”, ocijenio je Đeljošaj i dodao da Ministarstvo priprema još neke mjere uporedo sa limitiranjem cijena.

“Svi statistički podaci pokazuju da nije bilo inflacije u prethodnom periodu i da su se cijene stabilizovale”, tvrdi Đeljošaj i ponovo pozvao građane da kupuju domaće proizvode.

On je pojasnio da je Ministarstvo uporedilo cijene proizvoda iz akcije Limitirane cijene sa onima u regionu i da je istraživanje pokazalo da su cijene daleko jeftinije nego u Hrvatskoj i Srbiji, prenosi CDM.

Potpredsjednik Vlade i ministar nije želio da komentariše situaciju u vezi sa bojkotom cijena u Hrvatskoj.

Koje su cijene limitirane

To znači da su u trgovinama na veliko, marže i dalje ograničene do pet odsto, a u trgovinama na veliko do sedam odsto na pšenično brašno tip 500, pšenično brašno tip 400, šećer, suncokretovo ulje i kuhinjsku so.

Iz Vlade su saopštili da su marže u trgovinama na veliko i malo ograničene do 10 odsto na: domaći bijeli sir, jogurt domaće proizvodnje, krompir svježi, mlijeko sa 2,8 odsto mlječne masti bez čepa, cijelo pile, svinjski vrat bez kosti, bijelu rižu dugo zrno u kesi, tjesteninu od bijelog brašna, smrznuti grašak i margarin stoni.

Na spisku je i čajna kobasica domaće proizvodnje, stiješnjena šunka domaće proizvodnje, sudžuk domaće proizvodnje, goveđa čajna, pileće viršle, suva svinjska slanina…

Do 10 odsto marža je ograničena i na tunjevinu u komadićima bez dodataka u ulju, paštete, džem od šljivam, marmeladu…

Na spisku je i goveđi gulaš, kečap blagi, pastrmka svježa, sardine u biljnom ulju, sok sirup na razblaživanje, polutvrdi sir i slično.

U trgovinama na veliko do 10 odsto a u trgovinama na malo do 15 odsto marže su ograničene na: dječiji sapun čvrsti, dječije pelene, šampon za bebe, voćne kašice za bebe u teglicama, šampon za odrasle.

Na spisku su i: kupka za odrasle, toalet papir troslojni, deterdžent za pranje veša i higijenski ulošci.

A. Obradović