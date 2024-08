To je kazao tokom parlamentarne rasprave o izmjenama Zakona o državnoj imovini.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović optužio je poslanika Pokreta Evropa sad Vasilija Čarapića, da izmjene Zakona o državnoj imovini traži zbog zaštite kapitala Aca Đukanovića.

"Vi ovo radite između ostalog da zaštitite kapital Aca Đukanovića, da zaštite firme povezane sa Acom Đukanovićem, da su vam oni dali taj amandman i da ste ga vi sada branili. Sada kada su vas pritisli jer svaki put to uradite, to je najkukavičkija stvar koju sam vidio, povučete se i modifikujete i onda pokušate nešto na mufte, mi ćemo dati neku političku odgovornost. Mi smo imali 30. avgust, suprotstavili smo se režimu Mila Đukanovića, s ovakvim prevarantima kao što je Milojko Spajić i ovi, to je smijurija u odnosu na ono što je bilo. Ovo danas je legitimisanje pljačke Crne Gore i vi ste samo izvođač radova", kazao je on i dodao da to neće pustiti.

Čarapić je podnio amandman na zakon, kojim se onima koji zakupljuju zemlju do 90 godina odnosno velikim investitorima na državnoj zemlji, omogući da izgrađene objekte prodaju drugima, nakon što žele da obustave rad na tom mjestu. Sadašnji zakon to je predviđao samo za turističke komplekse koji se izgrade na zakupljenom državnom zemljištu, a sada bi tu privileguju imali i oni koji ulažu u proizvodnju, trgovinu, saobraćaj, skladištenje...

Čarapić je dodao da je URA imala vlast i dala državljanstvo Naseru Ramaju, pa se ispostavilo da je dužan Kosovu a da je Crnu Goru zakinuo za dva miliona eura.

"Druga vaša procjena je bio Stevan Simijanović, procijenili ste da je najveći prijatelj Crne Gore i da treba da se stavi u 42. Vladu i da razruši režim DPS-a. Ispostavilo se na kraju da ima lažni pasoš, da se lažno predstavlja kao američki diplomata, a ispostavilo se da je prevarant. Svaka vam je procjena za PES, kao i te i mislim da ne znate dobro da procijenite. Vi ste non stop pravili loše procjene. Vi treba da demistifikujete gdje je nestao jedan šleper sa cigara", naveo je Čarapić i dodao da građane ne interesuju teorije zavjere.