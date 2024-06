Kineske kompanije zainteresovane su za gradnju druge dionice auto-puta Bar-Boljare, saopšteno je tokom sastanka ministara saobraćaja i finansija, Filipa Radulovića i Novice Vukovića sa generalnim direktorom CRBC-a, Vangom Lijunom.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministri Radulović i Novović se sastali sa generalnim direktorom CRBC-a

Radulović je kazao da se pretkvalifikacioni tender za dionicu Mateševo-Andrijevica završava 23. juna, te da se u septembru očekuje raspisivanje glavnog tendera.

"Raduje me to što kineske kompanije žele da grade drugu dionicu auto-puta od Mateševa do Andrijevice. Siguran sam da ćemo u transparentnom javnom postupku, koji će biti sproveden po pravilima EBRD-a, dobiti izvođača radova koji će odgovoriti zadatku", rekao je Radulović.

Vuković je naveo da su Crnoj Gori potrebni investitori kao što je CRBC.

"Najveća investicija u našoj zemlji koju smo imali jeste gradnja prve dionice auto-puta od Smokovca do Mateševa. Takođe, izuzetno značajna nam je bila saranja sa kineskom EXIM bankom", rekao je Vuković, kako navode Vijesti.

Osim kompanija iz Kine za gradnju druge dionice zainteresovane su i neke evropske kompanije.

Lijun je poručio da su izgradnjom prve dionice od Smokovca do Mateševa stekli veliko iskustvo u Crnoj Gori.

"Osim za projekte u putnoj infrastrukturi spremni smo i za projekte u drugim oblastima poput zaštite životne sredine", rekao je Lijun, kako navode Vijesti.

Radulović i Vuković borave u Kini gdje učestvuju na 15. Forumu Međunarodna infrastrukturna ulaganja i izgradnja.