Elektronska naplata putarine je vrlo jednostavna, a sam prolazak kroz naplatne centre traje svega nekoliko sekundi.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Monteput je uspostavio novi sistem elektronske naplate putarine bez zaustavljanja vozila.

Procedura naplate uz posjednovanje TAG uređaja, koji se do kraja septembra može nabaviti po akcijskoj cijeni od deset eura, vozačima omogućava da sam prolazak kroz naplatne centre traje svega nekoliko sekundi. Pored uštede vremena elektronskom naplatom svaki prolazak auto-putem Princeza Ksenija i tunelom Sozina biće jeftiniji 10 odsto, poručuju iz Monteputa.

TAG je moguće kupiti i dopuniti u Komandnom centru tunela Sozina, naplatnom centru Mateševo kao i u Upravi Monteputa.

Uz upotrebu TAG uređaja i elektronsku naplatu štedjećete vrijeme koje se inače provede u plaćanju putarine za Autoput i Tunel Sozina. Od prije desetak dana TAG uređaj može se kupiti po akcijskoj cijeni od 10 eura, dok je minimalni iznos uplate na korisnički servis 20 eura, kazala je za Radio Crne Gore PR Monteputa Ana Palibrk. Ta akcija trajaće do kraja septembra.

“Ono što želimo da postignemo akcijom jeste da povećamo broj korisnika elektronske naplate putarine, a naš cilj za budućnost je da se polovina naplate putarine vrši upravo na ovaj način jer tako rasterećujemo saobraćaj, ubrzavamo protok kroz naplatne centre, a doprinosimo i bezbjednosti u saobraćaju”, kazala je Palibrk.

Ističe i da oni koji posjeduju TAG uređaj, putarinu, osim u Crnoj Gori, elektronski mogu plaćati i u Srbiji.

“Tako što će se prije putovanja u Srbiju registrovati na platformu “toll for all”. Za to su potrebni podaci koji svakako korisnici treba da ostave prilikom kupovine TAG-a, odnose se na lične podatke i na kategoriju vozila. Ono što je razlika jeste da se prilikom registracije na platformu “toll for all” na kraju unosi platna kartica, odnosno putarina se u Srbiji plaća karticom i sredstva se oduzimaju sa platne kartice, a ne sa korisničkog računa koju korisnici imaju u Monteputu”, kazala je Palibrk.

“Putarina se naplaćuje dok je vozilo u pokretu, za to je neophodan TAG uređaj. Ono što je bitno jeste da građani znaju, odnosno naši korisnici, da pravilno instaliraju TAG uređaj u automobilu na prednje vjetrobransko staklo i da prilikom prolaska kroz naplatne centre prilagode brzinu na nekih desetak kilometara na čas i da održavaju ukoliko ima vozila ispred njih, rastojanje”, kazala je Palibrk.

Onapojašnjava da oni koji putarinu plaćaju elektronski koriste izvojene trake.

“To su one trake iznad kojih je upovaljen saobraćajni znak NLP i krećući se tim saobraćanim trakama kroz naplatne centre prolaze bez zaustavljanja. To je jedna od prednosti ovog načina plaćanja putarine jer korisnici izbjegavaju eventualne gužve. Druga prednost je što korisnici elektronske naplate putarine svaki prolazak plaćaju 10% manje ili svaki deseti prolazak kroz naplatne centre je besplatan”, kazala je Palibrk.