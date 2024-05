Vlada Milojka Spajića uveliko najavljuje nastavak gradnje autoputa Bar-Boljare, raspisan je i preliminarni tender, iako se još uvijek ne znaju svi detalji izgradnje prve dionice koju su pratile brojne kontroverze, kašnjenja i poskupljenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postavlja se pitanje gdje se nalazi ugovor za kamere na postojećem autoputu, a čak pet institucija odgovorile su da ne znaju.

"To je prosto nevjerovatno, to prvo, a drugo, naravno da takav ugovor, pa makar i kod nekog podizvođača, mora da bude u posjedu nekog državnog organa. Hoće li neko da vrijeđa toliko inteligencije od građana ove države da kaže da nešto što se tiče videonadzora na autoputu i svih nadzora i ugradnji kamera na toj dionici autoputa je nešto što ne posjeduju? To je prosto teško povjerovati", kazala je izvršna direktorica nevladine organizacije (NVO) Akcija za socijalnu pravdu (ASP) Ines Mrdović, pišu Vijesti.

Ministarstvo urbanizma, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Crne Gore I Ministarstvo unutrašnjih poslova – svi oni kažu “ugovor nije kod nas” i svi upućuju nazad na Monteput, za kog kažu da je nadležan za kamere na autoputu, a oni ponavljaju istu rečenicu - ugovor o kamerama nije kod nas.

Ono što je još čudnije u cijeloj ovoj priči je što se kamere pominju u glavnom projektu iz 2016. godine sa kineskom firmom CRBS, kao i u dokumentu o kontroli i upravljanju. Međutim, čini se da ovo nisu jedine kamere na autoputu, već je taj posao radilo više firmi, odvojeno.

Prema informacijama iz ministarstva saobraćaja dio paketa sa firmom CRBC u bazičnoj ponudi za gradnju autoputa bio je i jedan dio kamera, međutim kamere se pominju i u ugovoru za snabdjevanje strujom koji je dobio podizvođač, firma Novi volvoks.

Građanima su, kako i ranije, tako i ova vlada, obećavale da će ugovor o autoputu biti dostupan u elektronskoj formi na sajtu Vlade i da će javnost imati kompletan uvid u svaki detalj ovog, najskupljeg državnog projekta zbog koga je dug Crne Gore u jednom tretutku premašio 100 odsto BDP-a, pišu Vijesti.