Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom operativno je juče preuzelo Luku Budva, nakon čega je praktično poslije 20 godina ta gradska marina ponovo vraćena pod kontrolu države.

Kako je “Vijestima” rečeno u Morskom dobru, odmah su počeli sa uređenjem Luke kako bi bila spremna do 29. juna, kada startuje brodska linija Budva-Dubrovnik.

Ta brodska linija biće aktivna u periodu ljetnje turističke sezone, zaključno sa 1. oktobrom, a planirano plovilo je kapaciteta do 250 putnika. Treba očekivati da karta u jednom smjeru košta 55, a povratna 69 eura, dok će vrijeme trajanja plovidbe iznositi oko dva sata.

Iz Morskog dobra su kazali da će samo od ove brodske linije prihodovati više sredstava nego što je bivši zakupac plaćao za čitavu Luku Budva.

“S obzirom na to da Javno preduzeće nije profitabilna firma, to će sva sredstva koja se prihoduju reinvestirati u Luku Budva, kako u proširenje kapaciteta, tako i u povećanje kvaliteta infrastrukture i usluga. Kako smo zaokružili uspješnu priču sa trajektnom linijom Kamenari-Lepetane, to smo sigurni da ćemo i ovaj projekat realizovati na zadovoljstvo svih građana, u zadatim rokovima”, naveli su ranije iz preduzeća.

Već juče je počelo sa uređenjem prostora u dijelu Luke koji je u dogovoru sa budućim operaterom, kompanijom “Kompas”, preciziran za ukrcaj i iskrcaj putnika.

Radnici doskorašnjeg korisnika Luke Budve, kompanije “Dukley Marina” moći će da nastave rad, jer kako je “Vijestima” rečeno u Morskom dobru, njima će tokom naredne sedmice biti ponuđeno da postanu radnici tog javnog preduzeća.

Takođe, Javno preduzeće kako je “Vijestima” rečeno, uporedo će izmijeniti plan korišćenja sredstava koja će iz kase Morskog dobra biti opredijeljena za investiranje u proširenje kapaciteta Luke, sa ciljem povećanja komunalnih vezova.

Nakon što je Vlada na telefonskoj sjednici 20. maja usvojila Informaciju kojom se Luka Budva daje na upravljanje Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, 23. maja u Budvi je upriličena svečana primopredaja.

Direktor JP “Morsko dobro” Mladen Mikijelj tada je obećao da će Luka Budva biti proširena, a ribari dobiti besplatne vezove.

“Od sada, Luka Budva je pod upravom Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Time smo još jednom ispunili naše obećanje dato 2021. godine - vraćanje državnih resursa u državnu nadležnost i za dobro građana Crne Gore. Nakon trajektne linije Kamenari-Lepetane i plaže “Vektra Boke”, Luka Budva je konačno vraćena onima kojima pripada - građanima Crne Gore”, istakao je Mikijelj.

Ono što je tada spočitano od predstavnika Vlade jeste da Opština Budva od marta mjeseca kada joj je odlukom Vlade Luka Budva bila dodijeljena na privremeno korišćenje, što su Mikijelj ispred Morsko dobra i predsjednik Opštine Milo Božović potpisali, nije učinila za godinu ništa da preuzme Luku i počne da njome upravlja.

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv članova Vlade i direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladena Mikijelja zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlašćenja u privredi.

Oni su u obrazloženju naveli da je odluka Vlade kojom se Mikijelj ovlašćuje da potpiše sporazum o predaji državine Luke Budva sa dosadašnjim korisnikom “Dukley Marina”, a Miinistarstvo finansija da na račun Morskog dobra preusmjeri 664,36 hiljada eura, donijeta uz više kršenja propisa Crne Gore.