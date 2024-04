Firma čiji je vlasnik Veselin Pejović zahtijeva preispitivanje odluke koju je donio Privredni sud Crne Gore.

Izvor: MONDO

Kompanija “Uniprom” uložila je žalbu na prvostepenu presudu Privrednog suda, kojom je prethodno obavezana da državnoj “Elektroprivredi” isplati 5,3 miliona eura po osnovu duga za električnu energiju iz 2021. godine, pa će se ovaj spor nastaviti u Apelacionom sudu.

EPCG je tužila “Uniprom” koji pripada poslovnoj grupi Veselina Pejovića po osnovu duga za struju od 4,67 miliona eura sa zateznim kamatama, koji je Kombinat aluminijuma (KAP) kao dio te privatne firme, napravio u novembru i decembru 2021. Iz “Uniproma” su tražili da se ovaj zahtjev odbije kao neosnovan, a sutkinja Privrednog suda Dijana Raičković je početkom februara, donijela presudu i obavezala nikšićki “Uniprom” i “Uniprom-metale”, da solidarno isplate 4,67 miliona eura sa kamatom od 30. avgusta prošle godine. Osim toga, obavezani su da isplate i 634,24 hiljade eura za zateznu kamatu za period od 17. marta 2022. do 30. avgusta 2023. “Uniprom” je na tu odluku uložio žalbu, čime je spor prešao u Apelacioni sud u koji je krajem marta prešla i Raičković, koja je izabrana za sutkinju tog suda odlukom Sudskog savjeta.

Krajem 2021. godine, KAP je počeo da gasi proizvodne ćelije i otpušta stotine radnika, nakon što je propao dogovor sa EPCG o snabdijevanju strujom. “Uniprom” je tražio da se ugovor o snabdijevanju po cijenama od 45 eura za megavat-čas nastavi, i u 2022. godini, što je EPCG odbila, nudeći, imajući u vidu energetsku krizu, najnižu cijenu od 120 eura. To “Unipromu” nije odgovaralo a propali su i pregovori o pomoći Vlade. Dogovoreno je samo da KAP smanji proizvodnju na minimum, kako bi ušao u kategoriju ostalih kupaca i tako dobio ugovor o snabdijevanju po staroj cijeni, dok bi EPCG razliku od skoro 500 gigavat-sati mogla izvoziti po većim cijenama, pišu Vijesti.

Zbog toga što im nije produžen ugovor za 2022. godinu, po kojem su od EPCG i dalje htjeli da kupuju struju po cijeni od 45 eura i radi navodnog kršenja ugovora, “Uniprom je krajem marta prošle godine u Privrednom sudu, pokrenuo tužbu kojom od te firme potražuju 17,4 miliona eura.

Osnov za isplatu obeštećenja vide u klauzuli ugovora kojeg su 15. januara 2021. godine potpisali sa bivšom upravom EPCG, u kojoj je navedeno da se ugovor automatski produžava do 31. decembra 2022. godine i da se nova cijena može pregovorima utvrditi do 31. decembra 2021. godine, s tim da “ne može biti veća od maksimalno utvrđene cijene za tu kategoriju potrošnje”. Iz EPCG je naglašeno da je odredbom ugovora predviđeno da se on automatski produžava, ali isključivo uz uslov da je “Uniprom” prethodno izmirio sve dospjele obaveze za isporučenu struju, što kako tvrde nije uradio, pišu Vijesti.

Iz “Uniproma” su “Vijestima” kazali da je EPCG bila u obavezi da emisione kredite preuzme i da nije bila ovlašćena da dug za utrošenu struju naplaćuje aktivacijom mjenica, niti na bilo koji drugi način, već isključivo preuzimanjem kredita koji su im i dalje na raspolaganju.

“Zbog postupanja suprotno navedenom ugovoru, “Uniprom” je pred Privrednim sudom protiv EPCG pokrenuo postupak u kojem je tužbeni zahtjev usmjeren na obavezivanje EPCG da, u skladu sa preuzme 307.018 emisionih kredita po cijeni od 22,8 eura po toni, uvećano za PDV i namiri ukupno potraživanje, kako je to činila i u prethodnom periodu”, kazali su iz ove kompanije. M.K.

Krajem 2021. godine, KAP je počeo da gasi proizvodne ćelije i otpušta stotine radnika, nakon što je propao dogovor sa EPCG o snabdijevanju strujom. "Uniprom" je tražio da se ugovor o snabdijevanju po cijenama od 45 eura za megavat-čas nastavi, i u 2022. godini, što je EPCG odbila