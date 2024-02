Navedena presuda nije pravosnažna i na nju stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu Crne Gore.

Izvor: Twitter

Privredni sud Crne Gore usvojio je tužbeni zahtjev tužioca “Elektroprivreda Crne Gore” AD Nikšić protiv tuženih “Uniprom” Nikšić i “Uniprom-metali” Nikšić.

“Privredni sud Crne Gore je danas donio prvostepenu presudu u pravnoj stvari tužioca “Elektroprivreda Crne Gore” AD Nikšić, protiv tuženih “Uniprom” DOO Nikšić i “Uniprom-metali” DOO Nikšić, kojom je obavezao tužene da, na ime duga za isporučenu električnu energiju za period od 1.11.2021. do 31.12.2021. godine, solidarno isplate iznos od 4.674.126,27 eura, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 30.8.2023. godine, pa do konačne isplate, kao i iznos od 634.245,06 eura, na ime obračunate zakonske zatezne kamate za period od 17.3.2022. do 30.8.2023. godine, sve u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti presude”, kazao je portparol Privrednog suda Crne Gore, sudija Vladimir Bulatović, prenosi CdM.

Navedena presuda nije pravosnažna i na nju stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu Crne Gore.