Iz državnog preduzeća Monteput zvanično su kazali da je zaključivanje ovog ugovora u toku

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Izradu idejnog rješenja ukrštanja auto-puta Bar-Boljare sa Jadransko-jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom radiće kompanije “DB Inženjering” iz Beograda, “MHM-Projekt” iz Novog Sada i podugovarač “Geoprojekt” iz Podgorice, nakon što su na tenderu koji je krajem prošle godine raspisao Monteput dale najpovoljniju ponudu.

Iz državnog preduzeća Monteput su “Vijestima” zvanično kazali da je zaključivanje ovog ugovora u toku. Tender za ukrštanje je raspisan 27. decembra 2023. i trajao je do 9. februara ove godine, a prema podacima sa sistema crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN) najpovoljnija ponuda iznosi iznosi 149,5 hiljada eura bez PDV-a, pišu Vijesti.

“Nakon isteka roka za žalbu pokrenuta je procedura zaključivanja ugovora, pa će taj dokument, kad bude potpisan, javnosti biti dostupan na CeJN-u. Važnost tendera je izuzetna jer njegovo raspisivanje ima za cilj da se definišu jedinstveni koridori glavnih saobraćajnih pravaca, unapređujući time saobraćajnu infrastrukturu kao temelj ekonomskog razvoja države. Projekat je veoma važan za Crnu Goru, jer predstavlja ključni korak ka modernizaciji i integraciji saobraćajne mreže kao dijela planiranih evropskih koridora”, istakli su iz Monteputa, kako pišu Vijesti.

Dodali su i da su tender i projektni zadatak pripremali duži vremenski period, te da su im pristigle i ponude od podgoričke kompanije “Put-inženjering” i podugovarača “Mi”, kao i kolašinske firme “Viamont” i podugovarača “Geotehnika” iz Bijelog Polja. Pojasnili su da su ova preduzeća isključena iz postupka u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5, Zakona o javnim nabavkama (ZJN).

“Naručilac će isključiti privredni subjekat iz postupka javne nabavke ako utvrdi da nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena”, navodi se u ovom članu ZJN-a.

Kada je u pitanju tender za izradu idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva, koji je “Monteput” raspisao 7. februara i koji je vrijedan 150 hiljada eura bez PDV-a, iz ove kompanije su naveli da do donošenja odluke ne mogu da dostavljaju informacije o postupku osim onih koje su objavljene na CeJN-u. Ova brza saobraćajnica ići će od granice sa Hrvatskom preko zaleđa Herceg Novog i Bokokotorskog zaliva do Budve.Početak brze saobraćajnice je u zoni Debelog brijega, zatim preko zaleđa Herceg Novog dolazi do Tivta ili Kotora, i vezuje se na dionicu čiji je koridor jedinstven od zone Bratešiča ka Budvi.