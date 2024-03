Radovi na drugoj dionici auto-puta od Mateševa do Andrijevice trebalo bi da počnu u septembru, saopštio je vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Miroslav Mašić.

On je Radiju Crne Gore kazao da će do tada biti pripremljena tenderska dokumentacija, završena eksproprijacija i izabran izvođač radova.

Sadašnja procjena je da će izgradnja koštati 600 miliona EUR, ali će se konačan iznos znati kad stignu ponude zainteresovanih svjetskih kompanija, prenosi portal RTCG.

Mašić ne isključuje opciju finansiranja gradnje druge dionice auto-puta iz grantova EU, iako je trenutni plan da se finansira iz budžeta i eventualnog kreditnog zaduživanja.

Tenderska dokumentacija za drugu dionicu auto-puta, od Mateševa do Anadrijevice, biće kompletirana do kraja mjeseca, što je preduslov da se raspiše javni poziv za izbor izvođača radova, objasnio je Mašić. On je dodao da je početkom februara usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa.

“Da bi se i taj postupak okončao do početka radova, odnosno do septembra, kada je plan da se krene sa radovima na toj dionici, uz uslov da javni poziv protekne bez nekog velikog broja žalbi i obaranja samog postupka“, rekao je Mašić.

Procjena Komisije Uprave za kastastar na osnovu urađenog elaborata je da će za otkup zemljišta na trasi buduće dionice trebati 14 miliona EUR. U Ministarstvu saobraćaja ne očekuju teškoće tokom eksproprijacije, s obzirom na to da je to u pitanju ruralno zemljište koje nema neku veliku vrijednost

„Naravno, svi postupci će se rješavati u skladu sa zakonom, pojedinačno sa svakim vlasnikom parcele. Cijenu procjenjuje komisija, a u slučaju nezadovoljstva vlasnika postoje druge instance, odnosno drugostepeni organ u krajnjem sud. Međutim, mislim da ćemo to na terenu i u hodu rješavati kao što je bio slučaj kod prve dionice autoputa”, naveo je Mašić.

Plan je da se izgradnja finansira iz budžeta uz mogućnost kreditnog zaduženja, a procjena da će trebati 600 miliona. Ipak, kako navodi Mašić, precizan iznos biće poznat nakon otvaranja ponuda i izbora izvođača, a naš sagovornik naglašava da su za sada renomirane svjetske kompanije koje grade velike projekte u regionu pokazale interesovanje i za projekat u Crnoj Gori.

“Nadamo se velikoj konkurenciji, što bi značilo potvrdu transparentnosti postupka, a samim tim i kvalitetnijim ponudama”, rekao je Mašić.

Pojedini analitičari nedavno su saopštili da će se druga dionica finansirati iz kredita komercijalnih banaka sa kamatom od 6,5 odsto, te da Vlada izbjegava finansiranje iz grantova EU. Mašić je kazao da se koriste svi mehanizmi da se koristi novac iz evropskih fondova za sve projekte koji su spremni za kandidovanje.

“To znači da ćemo kandidovati druge dionice auto-puta, brze saobraćajnice preko grantova. Iz toga nije isključena ni ova dionica, a za finansiranje iz budžeta ili kredita smo se opredjelili, jer su procedure duže prema EU i investicionom planu za Zapadni Balkan. Ukoliko se te procedure na neki način ubrzaju i budu ta sredstva dostupnija, brža u odnosu nego što je slučaj sada, nije isključena opcija i za izgradnju dionice od Mateševa do Andrijevice”, objasnio je Mašić.

Da se Crna Gora nije odrekla grantova EU potvrđuje, prema njegovim riječima, da tim mehanizmom obezbjeđeno 112 miliona EUR za rekonstrukciju željeznice, a u proceduri su još tri aplikacije.

“Pred nama je veliki broj projekata iz putne i željezničke infrastrukture i dobar dio njih biće predmet aplikacija prema grantovima EU, a očekujemo da će dobar dio biti podržan i odobren”, saopštio je Mašić.

On je naveo da će do kraja godine, između ostalog, biti završeni radovi na putevima od Rožaja do Špiljna, od Lubnice do Jezerina, Nikšić-Kuside-Jasenovo polje, te Cetinje-Čevo. U ovoj godini počeće realizacija više projekata među kojima su Bijelo Polje-Dobrakovo, Bulevar od Sutomora do Bara i Bulevar Tivat.