Vlada je na Instagramu objavila spisak proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje građana za koje su ograničene trgovačke marže.

U trgovini na veliko u iznosu do pet odsto, odnosno u trgovini na malo u iznosu do sedam odsto, ograničene su marže za: pšenično brašna tip 400, pšenično brašno tip 500, šećer kristal, jestivo suncokretovo ulje i kuhinsku so.