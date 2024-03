Predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari saopštio je da su Ustavnom sudu predati na ocjenu ustavnosti pojedinih članova Zakona koji se tiču obale Opštine Ulcinj i linije morskog dobra

Predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari saopštio je da su Ustavnom sudu predati na ocjenu ustavnosti pojedinih članova Zakona koji se tiču obale Opštine Ulcinj i linije morskog dobra, jer već decenijama oni u Ulcinju govoreo nepravdi, odnosno diskriminaciji kojoj su kao opština i građani izloženi od formiranja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, i određivanja linije morskog dobra.

“I svega onoga što je bilo produkt tih štetnih odluka, evo čitavih 30 godina.Moram nažalost napomenuti da bez obzira na te činjenice u Ulcinju nije bilo temeljne akcije da se ovo stanje pokuša na zakonski način promijeniti, osim nekih sporadičnih protesta i skupova naših građana i nevladinih organizacija. Jer, nepravda i šteta koja nam se činila i čini mjeri se ne samo u desetinama miliona eura, već prije svega u tome da mi, kao lokalna samouprava, ne možemo sami planirati i usmjeravati naš razvoj. A to je temeljni princip Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Kako navodi poznati švajcarski naučnik Žost Kripendorf, prostor je najdjelotvornije sredstvo u rukama opštine i ona ga nipošto ne smije ispustiti iz ruku”, kazao je Bajraktari, kako prenosi CdM.

Dodaje da ime se ovaj najvrijedniji prostor na teritoriji Ulcinja se oduzima sistematski i planski, odlukama tadašnjih vlada Crne Gore i nizom podzakonskih akata.

“Pa se desilo da ad hoc formirane komisije određuju liniju morskog dobra koja u Ulcinju zahvata i onaj prostor koji je od mora udaljen dva kilometra iako se u zakonu navodi da ona može da seže “maksimalno šest metara od najvećeg talasa u vrijeme najvećeg nevremena“. Sudeći po ovim stručnjacima, nas stalno zapljuskuju cunami, iako mi to ne vidimo i ne osjećamo. Naravno, da je to netačno, ali liniju niko već tri decenije ne dovodi u pitanje. Pa se tako desilo da se čak 57 odsto teritorije morskog dobra nalazi u Ulcinju, a u svim drugim opštinama, dakle zajedno u Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom Crne Gore tek 43 odsto! To znači da je pod morskim dobrom u Ulcinju 3.318,4 hektara, ili 3,3 miliona kvadrata, ili čak 13 odsto naše teritorije. Čak 10 puta više nego, na primjer, u Baru, gdje je u zahvatu morskog dobra 1,3 odsto teritorije ove nama susjedne opštine!”, saopštio je Bajraktari, kako prenosi CdM.

Ističe da se upravo se na temelju ovog diskriminatornog pravnog akta radio Prostorni plan posebne namjene za obalno područje, u kojem je onda uguran cijeli Ulcinj.

“A podsjetimo se da je Vlada radila i Prostorno-urbanistički plan naše opštine! Kako je tada isticano, iz finansijskih razloga. I jeste, jer, ako bi računali da 150 eura košta jedan kvadratni metar zemljišta u zoni morskog dobra, onda je njegova ukupna vrijednost pola milijarde eura. A još kada se crta, onda se cijena prostora drastično uvećava. Milina i širina, 33 kilometra obale, od kojih su polovina pješčane plaže. Toj neravnopravnoj borbi za naš prostor, za našu opstojnost i dostojanstvo, mi smo svjedočili svih ranijih godina – od Valdanosa preko Borove šume, Velike plaže i Solane pa do Ade. Isto tako ulaganja u zonu morskog dobra su u Ulcinju bila mnogo manja nego u ostalim opštinama, pa se tako, na primjer, već godinama ne može privesti kraju rekonstrukcija Velike skele ili obaviti uređenje pješačke staze od hotela “Albatros“ do rta Đerane”, naveo je Bjaraktari.

Smatra da i ulaganja koja realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ukazuju na nejednako postupanje, odnosno na neproporcionalnost i diskriminaciju prema našoj lokalnoj samoupravi i njenim građanima.

U svakom slučaju, kada se pogleda linija morskog dobra i postupanje centralnih vlasti uprethodnih nekoliko decenija, jasno je da je riječ o želji i namjeri da se na navodno zakonit način prigrabe resursi opštine Ulcinj i da se njima upravlja bez prava odlu;ivanja lokalne zajednice. Ako se zna da je većinska populacija u Ulcinju albanska, onda je riječ i o diskriminaciji jednog manjinskog naroda. Imajući u vidu da se zbog navedenih razloga u kontinuitetu povređuju prava građana i Opštine Ulcinj, od Ustavnog suda Crne Gore smo zatražili da prioritetno postupi po ovoj našoj inicijativi. Vjerujemo da će ova najveća sudska instanca u državi tako i postupiti i donijeti pravednu odluku. Ako ne, kada su nam već svima usta puna Evrope, idemo i do Strazbura”, poručio je Bajraktari, prenosi CdM.