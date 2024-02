Odluku o tome da li je ucinjska vlast legitimno birana nakon izbora u martu 2022. godine sa stanovišta broja odbornika, prema svemu sudeći, donijeće Vlada.

Izvor: Služba kabineta opštine

Odluku o tome da li je ucinjska vlast legitimno birana nakon izbora u martu 2022. godine sa stanovišta broja odbornika, prema svemu sudeći, donijeće Vlada nakon što je predsjednik Opštine Omer Bajraktari obavijestio kabinet Milojka Spajića da raniji saziv Skupštine opštine (SO) nije usvojio neophodnu odluku o utvrđivanju broja odbornika u odnosu na broj birača, kako javljaju Vijesti.

Bajraktari je nagovijestio da će u okviru svojih nadležnosti uskoro dostaviti SO isti predlog odluke na odlučivanje.

Ulcinjski parlament trenutno broji 33 odbornika, ali je na martovskim izborima pretprošle godine pravo glasa imalo 20.393 birača. Članom 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika predviđeno je da građani u opštinama biraju 30 odbornika i još po jednog na svakih pet hiljada birača, što znači da je za SO Ulcinj trebalo birati 34, a ne 33 odbornika. U istom članu stoji da broj odbornika utvrđuje SO posebnom odlukom najkasnije na dan raspisivanja izbora nakon obavještenja o broju birača. Tadašnji saziv ulcinjskog parlamenta nije usvojio tu odluku iz bizarnog razloga - nije bilo kvoruma iako je vladajuća koalicija brojala 30 odbornika.

Dilemu oko toga da li su redovni lokalni izbori u martu 2022. bili regularni ili ne sa aspekta broja odbornika, otvorio je polovinom septembra prošle godine dugogodišnji politički i NVO aktivista i bivši poslanik Muhamet Nika. On je tada poslao pismo predsjedniku države Jakovu Milatoviću, u kome je tvrdio da su lokalni izbori u Ulcinju u martu 2022. bili neregularni. Tražio je odgovor od Milatovića da bi, kako je naveo, o svojim tvrdnjama u vezi sa ulcinjskim izborima obavijestio Delegaciju EU u Podgorici i OEBS.

Krajem novembra obratio se i kabinetu Spajića, koji je njegov dopis proslijedio Bajraktariju zahtijevajući preduzimanje mjera povodom nedonošenja odluke o broju birača i biranjem 33 umjesto 34 odbornika.

“Sada je Vlada na potezu ali se iz odgovora i prepiski vidi da je trebalo birati 34 a ne 33 odbornika. Uzimajući to u obzir, smatram da je vlast izabrano nezakonito i da su sve odluke koje je ona donijela pravno ništavne. Naravno, o tome će odlučiti Vlada, ali ako uskoro ne bude pomaka po tom pitanju obratiću se posmatračkoj misiji EU i OEBS-u”, kazao je Nika “Vijestima”.

On je ocijenio da Ulcinj klizi ka vanrednim izborima ukoliko Vlada utvrdi da broj odbornika nije usklađen sa zakonom.

“Nikog ne želim da obmanem, ali sve što sam rekao i napisao - obistinilo se. Mislim da su vanredni izbori, najrealnija opcija i jedina zakonita u ovom slučaju”, kazao je Nika.

Bajraktari je, odgovarajući na zahtjev Vlade, istakao da je taj akt odmah nakon prijema proslijeđen SO na nadležnost.

“U odgovoru Službe SO proizilazi da Skupština nije usvojila Odluku o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u SO Ulcinj, koju je kandidovao predsjednik Opštine Ulcinj aktom od 18.02.2022. O statusu realizacije podnesenog predloga Odluke, Kabinet predsjednika Opštine nije povratno obaviješten o preduzetim radnjama (sazivanju vanredne sjednice SO, razmatranju i o rezultatima odlučivanja) do prijema citiranog akta Službe SO od 11.01.2024”, stoji u odgovoru Bajraktarija koji je Vladi upućen 18.01. ove godine, prenose Vijesti.

U odgovoru, u koji su “Vijesti” imale uvid, stoji i da će predsjednik Opštine, u okviru svojih nadležnosti, dostaviti predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u SO Ulcinj i uputiti Skupštini radi daljeg razmatranja i odlučivanja.

Iz SO Ulcinj, Bajraktarija su podsjetili da je na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi propisana obaveza predsjednika Opštine da se stara i da je odgovoran za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata.

“Kako je u pitanju odluka koju je predložio predsjednik Opštine, shodno zakonu, on je imao mogućnost da privremeno donosi odluke iz nadležnosti Skupštine”, piše u odgovoru SO Bajraktariju.

U dopisu se predlaže da Bajraktari dostavi predlog te odluke SO Ulcinj kako bi se na dnevnom redu našao na sjednici koja će biti održana u martu.

U propratnim spisima, u koje su “Vijesti” imale uvid, stoji da je bivši predsjednik SO Hadži Sulejmani vanrednu sjednicu zakazao za 21.02.2022, samo sa jednom tačkom dnevnog reda - Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u SO Ulcinj koju je predložio tadašnji predsjednik Opštine Aleksandar Dabović.

“Kako je Predsjednik Crne Gore raspisao izbore za 27.03.2022, a MUP utvrdio da je broj birača upisanih u birački spisak 20.412, zahtijevam sazivanje vanredne sjednice samo sa jednom tačkom dnevnog reda - Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u SO Ulcinj”, napisao je tada Dabović u zahtjevu predsjedniku SO.

Nika kaže da je propust napravljen odmah nakon što je sjednica zaključena zbog nedostatka kvoruma.

“Prvo, u zapisniku samo stoji da je konstatovano da nema kvoruma i da je predsjednik SO zbog toga zaključio sjednicu. Trebalo je da stoji da je većina odbornika pred početak rasprave napustila sjednicu a zašto, oni znaju. Drugo, odmah je trebalo obavijestiti kabinet predsjednika države kako se ne bi ušlo u neregularni izborni proces”, kazao je Nika.

On je ocijenio da bi u ovom trenutku bilo nezakonito usvojiti odluku o broju odbornika i dodati još jedan mandat.

“Iz prostog razloga što je ovaj saziv parlamenta nezakonito biran”.

On je ranije kazao da pravo glasa štite izborne komisije, kao i Ustavni sud i ostali nadležni sudovi.

Ocijenio je da je lokalna uprava nedonošenjem odluke hibridno izbacila pet hiljada birača koji bi mogli promijeniti raspored snaga u lokalnom parlamentu, pišu Vijesti.

U članu 15 Zakona o izboru odbornika i poslanika stoji da u slučaju prestanka mandata SO, Skupštine prijestonice i Skupštine glavnog grada, prije isteka vremena na koje je birana, predsjednik Crne Gore raspisuje izbore narednog dana od dana njenog raspuštanja, odnosno narednog dana od dana stupanja na snagu odluke o skraćenju mandata.