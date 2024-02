Radovi na prokopavanju ušća Port Milene, koji su počeli prije nekoliko dana, stvoriće uslove da ribari nakon skoro četiri mjeseca mogu barkama isploviti na more.

Nakon četiri mjeseca počeli radovi na bagerovanju ušća ulcinjskog kanala.

Novac za izvođenje radova i bagerovanje ušća u iznosu od osam hiljada eura, obezbijedila je Opština Ulcinj.

“Mi smo novac uplatili Udruženju ribara koje je sada odgovorno za taj posao. Bager je tamo i očekujemo da će za par danar radovi biti završeni”, kazao je “Vijestima” sekretar za investicije Minir Karamanaga.

Problem sa zatrpavanjem ušća Port Milene traje decenijama i kako je to u stručnoj ekspertizi ranije utvrdila grupa eksperata na čelu sa profesorom Poljoprivrednog fakulteta na Beogradskom univerzitetu dr Draganom Rudićem, potrebno je kontinuarno bagerovanje da ne bi dolazilo do zaustavljanja protoka vode između mora i kanala. Imali su u vidu da je ulcinjska solana na početku poslovanja prije nešto više od 90 godina, kada je so barkama dopremala do skele, kupila bager specijalno za potrebe redovnog bagerovanja ušća, pišu Vijesti.

Ivo Knežević iz Udruženja ribara potvrdio je da će radovi biti brzo završeni i da su im u pomoć pritekli Opština, Morsko dobro i Uprava za vode.

“Ne znam koliko će ovo trajati, ali mislim da će najkasnije za godinu bagerovanje ponovo biti neophodno kako ne bismo došli u situaciju da se ušće zatrpa i da ovoliko čekamo”, kazao je Knežević.

Na zatrpavanje ušća, osim morskog faktora, kako tvrdi ulcinjski ekolog Dželal Hodžić, u znatnoj mjeri utiče i stanje u kanalu.

“Nema dovoljnog protoka usljed uzurpacije obala, posebno pri samom ušću. Veliki problem je i ispod starog mosta kod Otranta, gdje se nalazi ostaci prethodnog, koje niko nije uklonio kada su ga rušili. To što je kanal kolektor otpadnih voda, druga je priča”, kazao je Hodžić “Vijestima”.

“Vijesti” su juče objavile da je Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) dala saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za ribarsku luku, koja po planu treba da se gradi na istočnom dijelu rta Đerane u Ulcinju, neposredno iznad ušća Port Milene.

Ulcinj svakako treba da ima ribarsku luku, ali se, ne ulazeći u analizu eleborata, postavlja pitanje o redosljedu prioriteta - da li se prvo trebalo pobrinuti za Port Milenu, njeno ušće i protočnost, Vijesti pišu.