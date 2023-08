Iz državne željezničke kompanije kazali da su razlozi odlaganja bili kontrolni pregledi i da su građanima obezbijedili prevoz autobusom.

Izvor: mondo.rs

Na relaciji Podgorica-Nikšić prekjuče je došlo do otkazivanja ukupno sedam polazaka vozova u oba grada zbog kontrolnog mjesečnog pregleda koji je bio potreban radi bezbjednosti saobraćaja, kazali su zvanično “Vijestima” iz Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG).

“Vijesti” su se toj državnoj firmi obratile nakon što su izvori redakciji kazali da vozovi nisu išli zbog neispravnosti, da ih nema dovoljno da bi se održavale sve linije i da su neke lokomotive u kvaru.

Iz državne željezničke kompanije su pojasnili da razlog otkazivanja nije bio kvar, već ulazak u kontrolni mjesečni pregled koji je po propisima neophodan radi bezbjednosti, zbog čega garnitura tokom ovog perioda nije bila u saobraćaju, prenose Vijesti.

“Za ove polaske za putnike je organizovan alternativni prevoz autobusima, shodno važećem redu vožnje vozova, sa polascima iz stanica na ovoj ruti”, navodi se u odgovoru

Iz ŽPCG su naglasili da zbog tog prevoza nije bilo smetnji za korisnike njihovih usluga i istakli da na liniji između Podgorice i Nikšića, saobraća jedna garnitura “CAF” u stalnom obrtu. Dodali su i da je normalan saobraćaj na ovoj dionici uspostavljen u 21:45 časova polaskom iz Podgorice za Nikšić.

Napajanje, problemi sa kočnicama i ostali kvarovi

Među problemima u željezničkom saobraćaju ovog ljeta bile su poteškoće na kontaktnoj mreži, problemi sa kočnicama...

Sredinom avgusta je voz koji je saobraćao iz Podgorice ka Baru ostao u kvaru u tunelu “Sozina” zbog čega je pomoćnom lokomotivom morao biti odvučen do Bara. Tunel je kasnije postao prohodan a putnici su lokomotivom prebačeni do Sutomora zbog čega je došlo do kašnjenja.

“Vijesti” su državnoj željezničkoj kompaniji tada obratila nakon što je dobila žalbe putnika da je na tom vozu došlo do požara u ormaru elektroopreme. Iz ŽPCG su naglasili da je riječ o dezinformaciji ali nisu precizirali koja je priroda kvara, već samo da je voz bio u defektu u tunelu “Sozina”.

Prije tog slučaja, krajem jula je zbog kvara je zaustavljen i voz iz Bara. “Vijesti” su tada pisale da su lokomotivi otkazale kočnice i da je tako prevezena do željezničke stanice Zeta. Iz državne ŽPCG su to demantovali, naglasili da je riječ o neistinama i kazali da bezbjednost putnika nije bila ugrožena i da je lokomotiva nakon provjere, upućena smanjenom brzinom ka Zeti.

Osim toga, krajem juna lokalni voz na dionici Podgorica-Kolašin je u Bioču čekao na uključenje napona više od sat vremena, prenose Vijesti.

Iz ŽPCG su tada “Vijestima” pojasnili da je voz krenuo nakon što su ekipe Željezničke infrastrukture uklonile problem na kontaktnoj mreži.