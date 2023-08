Godinama građani ukazuju na problem nebezbjednih pružnih prelaza. I dalje se često dešava da rampe i signalizacija nijesu u fukciji i na najfrekventnijim saobraćajnicama, a na mnogim mjestima ih i nema. Upravo to je, kaže struka, crna tačka kada je u pitanju bezbjednost

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Zvučna siganalizacija i spuštene rampe koje vozačima nagovještavaju prolazak voza - trebalo bi da bude uobičajena slika na pružnim prelazima. No, to nije uvijek slučaj, naročito u podgoričkom naselju Zagorič, kažu građani.

Jedan od građana je kazao da je prije tri dana prolazio i rampa se nije spustila, a voz je prolazio. Srećom svirao je, pa je malo ubrzao da prođe.

Da ima i nesavjesnih vozača, uvjerila se i naša ekipa. No, to što su rampe često nefunkcionalne ili ih uopšte nema, ostavlja slobodu vozaču da sam odluči kada će preći prugu. To je, kaže struka, crna tačka kada je u pitanju bezbjednost.

"Većina pružnih prelaza nemaju rampe i svjetlosnu signalizaciju ili neka nije u funkciji. Možda je gore kada postoji, a nije u funkciji, jer se tada vozač oslanja da će rampa biti spuštena i onda slobodno priđe prelazu", objašnjava Igor Radojević, saobraćajni vještak.

To se odnosi i na pješake, koji su jednako ugroženi. Zato stručnjaci pozivaju nadležne da bolje obezbijede sve pružne prelaze, saopštava RTCG.

"Apel da se gdje god je moguće postave rampe i da one budu u funkciji, a tamo gdje ih nema da imamo težnju da ih postavimo. Da se odradi revizija ozbiljna i da se vidi svaki prelaz koji je frekventan, kao onaj u Šušnju gdje ima najčešće nezgoda, pa ovaj u Zagoriču i u Spužu", kaže Radojević.

Jedna od kritičnih tačaka na kojoj se nerijetko dešavaju nesreće je i pružni prelaz u Virpazaru, a na kojem rampe ne rade. Zašto je to tako, ali i kakva je situacija na ostalim prelazima, iz Željezničke infrastrukture danas nijesmo dobili odgovor.