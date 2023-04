Bivša poslanica i visoka funcionerka SNP dobila na sudu Krvavca koji je otpustio iz preduzeća.

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Osnovni sud u Kotoru poništio je kao nezakonito, rješenje izvršnog direktora preduzeća Luka Kotor AD Milka Krvavca o otkazu nekadašnjoj rukoviditrelji administratovnog sektora u toj firmi, Snežani Jonici i naložio da se Jonicu vrati na radno mjesto na kojem je bila angažovana prije nego što joj je dat otkaz, prenose Vijesti.

"Poništava se kao nezakonito rješenje tuženog o otkazu ugovora o radu od 29.11.2022.godine i obavezuje tuženi da tužilju vrati na rad i rasporedi na poslove i radne zadatke koje je obavljala u vrijeme donošenja rješenja o otkazu ugovora o radu", navodi se u presudi sudije Veljka Uskokovića donešenoj 14. marta, a koja je ovih dana dostavljena strankama u sporu.

Izvršni direktor Luke Kotor AD Milko Krvavac (SNP) donio je 29. novembra 2022. rješenje o otkazu Jonici jer je ona kako je naveo, odbila da potpiše aneks Ugovora o radu kojim bi bila rapoređena na drugo radno mjesto.

Luka Kotor AD je Jonici ponudu za potpisivanje aneksa Ugovora o radu inače, dostavila na način da je zalijepila na oglasnoj tabli u upravnoj zgradi te firme jer Jonica tada zbog bolovanja nije bila na poslu.

Jonica se u ostavljenom roku izjasnila da prihvata ponudu ali da zbog privremene spriječenosti za rad nije mogla dostaviti potpisani aneks koji joj fizički nije tada bio dostupan, te da će ga naknadno potpisati kada jo bude uručen. Krvavac je Jonici u jesen prošle godine, ponudio da ona sa mjesta direktorke administrativnog sektora – radnog mjesta na kojem je bila pet godina odnosno od zasnivanja ugovora o radu sa Lukom Kotor AD 2017. pređe na mjesto pravnog referenta.

To je predstavljalo značajnu degradaciju za nekadašnju funkcionerku i bivšu poslanicu SNP-a odnosno bivšu liderku Socijalista Crne Gore, imajući u vidu njene stručne reference, ali i činjenicu da je mjesto koje joj je ponuđeno hijerarhijski dva stepena niže od onog na kojem je bila do tada, a plata manja za trećinu od one koju je primala, prenose Vijesti.

Krvavac je Jonici u ponudi da se ona preseli na mjesto referenta, kao razloge za to naveo "potrebu procesa i organizacije rada iz objektivnih razloga", te je konstatovao "da zaposlena nakon dodjele radnih zadataka kojima se prethodno suprostavljala i odbijala izvršenja istih nije radila u interesu poslodavca".

Kao razlog za izmjenu ugovora o radu, Krvavac je naveo i da je Jonica "iznenada odlazila na bolovanje". I pored toga što se Jonica izjasnila da prihvata ovu ponudu koju će naknadno osporavati pred sudom, izvršni direktor Luke Kotor AD ipak joj krajem novembra prošle godine dao otkaz i odredio da joj se isplati otpremnina od 3.226 eura.

Luka Kotor AD se u odgovoru na tužbu Jonice koja je uslijedila nakon što je dobila otkaz, izjasnila da u cjelosti osporava njene tvrdnje i da je Jonica navodno "pokušavala da dovede sud u zabludu" i da je "stalno mijenjala adresu stanovanja kako bi osujetila uručenje ponude na propisan način".

Luka Kotor ipak, nije Jonici nikada ovu ponudu aneks poslala na mejl, već ju je nakon što je poštar nije našao na adresi Kotoru, na koju se ona par dana ranije preselila, ponudu zaheftala na oglasnj table u upravnoj zgradi Luke o čemu su onda Jonicu obavijestile njene kolege sa posla.

Nakon izvođenja dokaza i saslušanja svjedoka među kojima je bio i sam Krvavac, sud je u potpunosti prihvatio argumentaciju Jonice i kao nezakonit, poništio otkaz koji joj je 29. novembra prošle godine dao izvršni direktor Luke Kotor AD.

U obrazloženju presude, sudija Bulatović je naveo da Krvacac i Luka Kotor AD nisu Jonici ponudu i aneks ugovora o radu uručili u skladu sa članom 84 Zakona o upravnom postupku i članom 143 stav 4 Zakona o radu. Navodi se i da je "tipična je zloupotreba tuženog (LukeKotor AD – prim.aut.), jer je morao prevazići na razičite načine problem u vezi dostavljanja i to najprije telefonskim putem ili službenim emailom da je obavjesti o uručenju i načinu na koji će biti uručeno, koje su radnje mogle biti preduzete do donošenja osporavanog Rješenja", saznaju Vijesti.

Što se namjere Krvavca da Jonicu degradira sa mjesta ditrektorke afministrativnog sektora na mjesto pravnog referenta tiče pozivajući se na "potrebu procesa i organizacije rada iz objektivnih razloga", sud je naveo da je to "u koliziji sa načelom pravne sigurnosti, budući da zaposlenom nisu predočeni opravdani razlozi", da "diskreciono pravo direktora ne podrazumjeva proizvoljno i paušalno samovoljno odlučivanje", te da je "nad korišćenjem ovakvog obrazloženja takođe neophodno vršiti nadzor sa ciljem da se spriječi zloupotreba istog, a na štetu zaposlenog lica".

Zbog toga je sudija Bulatović takvu ponudu Krvavca aneks ugovor o radu koji je ovaj ponudio Jonici, proglasio nezakonitim.

"Pobijana odluka je nezakonita jer tužilji nisu dati razlozi potrebe za racionalizacijom tog radnog mjesta kao ni koje su to slabosti i greške u radu tužilje izvršni direktor uočio, a da bi bila opravdana kadrovska promjena, pa nedostaje i dokumentacija da su ti navodi potkrijepljeni", piše pored ostaloga, u presudi uz napomenu da je "više je nego jasno da postoji lična netrpeljivost Krvavca prema tužilji, što će vjerovatno biti predmet neke druge parnice".

Jonica je inače, kada je krajem prošle godine dobila, kako se u međuvremenu ispostavilo nezakoniti otkaz u Luci Kotor AD, izjavila da je to "izraz zahvalnosti" za rezultate koje je postigao menadžment te državne firme u kojem je ona bila rukoviodilac pravnog sektrora a koji se ogledaju u dobijenoj prvenstvenoj koncesiji toj firmi da obavlja lučke poslove u Kotoru u narednih 12 godina.

Tada je ukazala koga smatra krivcem za to što joj se događa, saopštavajući: "hvala mojim dragim kolegama iz SNP - partije kojoj sam posvetila 20 godina života i srećom otišla iz nje na vrijeme da sačuvam obraz - što su kao glavni zadatak 'direktoru preletaču' dali obavezu da nađe način da meni da otkaz".