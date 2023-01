Građani Podgorice će od 1. januara plaćati jeftinije račune za vodu, kazao je direktor gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Filip Makrid.

Izvor: Profimedia

"Najznačajnije pojeftinjenje će biti kada je u pitanju vodosnadbijanvanje, odnosno varjabilni dio, onaj koji zavisi isključivo od potrošnje, kubikaže, takođe ćemo imati smanjenje fiksnog dijela. Fiksni dio će biti smanjen 10 odsto, a možda i malo više 12 odsto, dok će varjabilni dio biti smanjen 5,7 procenata", istakao je Makrid za TVCG u emisiji Dobro jutro Crna Goro, saopštava RTCG

Ističe da se od 1. januara, odnosno sa februarskim računima, primjenjuje novi cjenovnik.

On je objasnio da će, na primjer, račun od 5 eura biti smanjen za 5 do 7 odsto, a to je od 25 do 35 centi manje.

"S obzirom na to da govorimo o cifri od 5 eura, koja nije pretjerano velika, možemo očekivati 5 do 7 odsto, a to je od 25 do 35 centi", istakao je Makrid, piše RTCG

Naglasio je da građani Podgorice dosta redovno plaćaju račune za vodu, a najredovnije platiše su penzioneri i osjetljive grupe.

"Imamo dobar odaziv kada je u pitanju elektronsko plaćanje, imamo skoro 16 hiljada računa koji se dijele elektronski, tako da imamo dosta solidnu disciplnu", poručio je Makrid.

Podsjetio je da se projekat Odvođenje pročišćavanje otpadnih voda Glavnog grada Podgorice realizuje u dvije faze. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže radi se na Koniku, aktuelni su i radovi na rezervoaru grada u Lješanskoj nahiji, kao i mnogi drugi, zaključuje RTCG