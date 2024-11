Nikola Spasojević je na suđenju govorio o ubistvu Aleksandra Gligorijevića.

U Višem sudu u Beogradu održano je suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovoj kriminalnoj grupi za sedam likvidacija, trgovinu drogom i oružjem, ali i druga krivična djela. Okrivljeni su ispitivali Nikolu Spasojevića, nekadašnjeg člana ovog klana, a sada okrivljenog saradnika tužilaštva, koji je progovorio o ubistvima klana.

Vođa grupe Marko Miljković je postavljao pitanja Spasojeviću u vezi u bistva Aleksandra Gligorijevića. Riječ je o zločinu za koji se na suđenju ranije moglo čuti da je jedino za koje se Veljko Belivuk pokajao.

"Bio sam zadužen da pravim buku, ako nešto pođe po zlu, da se ne čuje, da komšiluk ne čuje nešto, da se ne otkrije krivično djelo ubistvo. Nije bilo previše glasno, ali je bilo dovoljno da ja čujem. Mislim da ga je Budimir dovezao crnim smartom. Budimir je pričao u bunkeru što je ubijen, a torbe su stajale gore, pa sam saznao da je bio plan da namamimo da kupi drogu. Sjedjeli smo na spratu i dodjeljivali uloge za tada. Bili su Veljko, Jankovićm Draganić i Miloš Budimir. Da je u pitanju Gligorijević, saznao sam na putu ka Ritopeku", ispričao je svedok.

Zatim ga je Miljković pitao zbog čega se iznenadio kada je vidio žrtvu u u prostoriji.

"Zato što nisam mogao da vjerujem da ste sposobni da ubijete našeg drugara. Bio je vezan, sa rukama na leđima, bio je povijen, a na glavi mu je bila majica i duks. Marko je stigao brzo, posle 20 minuta, bio je prisutan kada smo ga fotografisali. Bilo mi je stresno što ćemo da ubijemo druga. Marko je bio tu veći dio vremena, bio sam u šoku, pa se ne sjećam kada je došao Lalić", rekao je on.

Potom su nastavili o ubistvu Gorana Veličkovića.

"Crne boje je bio 'smart' koji smo pratili. Mimoišao nas je jedan, ne mogu da tvrdim da je to taj. Nisam vidio da je Goran Veličković u autu, ali vi ste rekli to, a ja sam vidio samo djelove tijela. Prije toga nikada nisam vidio njega. Uništio sam njegovu burmu armiračkim kliještima, mislim da je imala neka gravura na njoj, tekst i brojevi, ali ne sjećam se tačno", rekao je Nikola Spasojević.

On je ispričao da su tijelo Gorana Veličkovića sijekli Veljko Belivuk, Srđan Lalić, Nebojča Janković i Miloš Budimir.

"4. avgusta dolazim u Živka Davidovića kod Veljka u podzemnu garažu gdje nema video nadzora. Pokupio sam Lalića, Veljka i Miloša Budimira i onda idemo u Ritopek da se uklone tijela. Mislim da smo stali da sipamo gorivo, ali kao kroz maglu se sjećam", priča Spasojević.

Zatim su pričali o otmici i ubistvu Nikole Mitića.

"Na stadionu su bili tada mlađi navijači, ali nisam obraćao pažnju. Fokusirao sam se na kancelariju, bila mi je frka. Ne mogu da kažem poimence. Ne znam da li je Šejić bio tog dana u šanku, ali je bio jedan stariji čovjek kada su ga dovela braća Budimir. Prvo mi je rečeno zašto je odveden na stadion, a posle sam dobio poruku da treba da dođem na stadion da čuvam nekoga i tada mi je bilo jasno da je otet i da će biti ubijen", objašnjava Spasojević.

Onda je rekao da se plašio za svoj život.

"Vidio sam mladića kako leži sklupčan"

Miljković je Spasojevića ispitivao i o slučaju mladića I. S.

"Ne mogu da trdim da je to on, ali vidio sam mladića kako leži sklupčan, a posle sam čitao optužnicu. Imao je crni donji dio trenerke. Mislim da su spominjali ko je mladić. Niko mi se ništa nije izjašnjavao, samo je rečeno da treba danas da ide kući. Povezao sam ono što sam slušao ovdje i mislim da je to bio I. S. Prvi i jedini put sam davao DNK kada je bila pucnjava na stadionu partizana posle nisam", opisao je scene.

Zatim ga je Miljković pitao zbog čega je otet Nikola Mitić.

"Išli ste u koloni ka advokatu Dejanu Lazarević, Senad Rešović i Grek Vladimir su opazili tu neku 'hondu'. U više navrata sam rekao da su išli u koloni. Ja to znam iz priča, nisam prisustvovao, nije mi to ostalo upečatljivo. Komentarisali su Veljko i Marko. Marko je naročito volio da se hvali krivičnim djelima, zato je pravljena ova kolekcija slika na 'Skaju'. Takođe, moja saznanja su da su htjeli pečenjem da me otruju u zatvoru", završio je Spasojević.

Nekoliko branilaca zatražilo je za svoje klijente blažu mjeru pritvora, odnosno kućni pritvor, čemu se usprotivio tužilac Zoran Babić i tražio od suda da odbije ove zahtjeve, što je sudsko vijeće i uradilo.

Okrivljeni Aleksa Šejić zamolio je sud da mu odobri da ode na operaciju urasle dlake.

"Ja nisam izašao da tražim ukidanje pritvora, ne znam da li Vam je stigla moja molba koju sam sinoć napisao. Imam ozbiljan problem sa uraslom dlakom na trtičnom dijelu. Bila je zakazana operacija za 1. oktobar. Niko me nije odveo, dobio sam obrazloženje da ne mogu da me vode zbog suđenja. Onda sam dobio informaciju da je hirurška intervencija zakazana za 19. novembra. Ja trpim bolove četiri godine, sada je krenula da raste uz leđa i može da napravi ozbiljne probleme. Samo da me odvedu na operaciju", rekao je Šejić