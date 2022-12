Od januara poskupljuju brašno, so, ulje i hljeb.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

,,Nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice – brašno, so, hljeb i ulje – prestaće da važi 1. januara, od kada će se ti proizvodi oporezivati sedam odsto, predviđeno je izmjenama Zakona o PDV-u koje je juče prihvatio skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet", prenosi Pobjeda.

Vraćanje niže stope PDV-a na osnovne životne namirnice, koje će neminovno dovesti do povećanja cijena od januara, predložila je Vlada. PDV je ukinut u maju ove godine, kao jedna od mjera za zaštitu standarda građana. Međutim, u Vladi su ocijenili da ukidanje poreza nije dovelo do značajnog pada cijena tih proizvoda. Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, Ministarstvo finansija će do proljećnog zasijedanja Skupštine uraditi analizu učinka vraćanja niže stope PDV-a na ove proizvode, nakon čega će, u skladu sa dešavanjima na globalnom tržištu sirovina, odlučiti hoće li ponovo ukinuti PDV.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović juče nije na Odboru za ekonomiju komentarisao vraćanje niže stope PDV-a na životne namirnice. Najavio da se izmjenama ovog zakona, pored ostalog, uvodi i oporezivanje investicionog zlata, čija će se evidencija uspostaviti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Poslanici SNP-a Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović i Bogdan Božović predložili su izmjene Zakona o dobiti pravnih lica, kojima se predviđa uvođenje novog nameta za privredu kroz oporezivanje pozajmica koje firme daju fizičkim licima po stopi od 15 odsto

- Ovim se pozajmice izjednačavaju sa dividendom i time sprečavamo izbjegavanje poreskih obaveza – naveo je Božović, na sjednici Odbora.

Skupština je juče završila raspravu o ovim izmjenama, ali će se poslanici o tome izjasniti naknadno, do 30. decembra.

,,Poslanici SNP-a predložili su i izmjene Zakona o porezu na promet nepokretnosti kojima se opštinama preusmjerava deset odsto prihoda države od poreza na promet nepokretnosti, čime će državna kasa ostati bez 1,7 miliona eura godišnje. Opštinama će pripasti 80 odsto prihoda, a 20 odsto Egalizacionom fondu. Te izmjene, ako se usvoje, stupiće na snagu 2024. godine. Izmjenama Zakona o porezu na nepokretnosti SNP je smanjenje poreza na nepokretnosti za 70 odsto za objekte čiji je vlasnik ili korisnik upisan u registar poljoprivrednih proizvođača, a koji se koriste za obavljanje te djelatnosti", saopštava Pobjeda.

Izmjenama Zakona o akcizama i Zakona o klasifikaciji djelatnosti omogućava se linijskim prevoznicima cjelokupni povraćaj akcize na gorivo, dok se izmjenama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti omogućava ranije penzionisanje radnika obezbjeđenja sa 40 godina radnog staža. Ta mjera biće na snazi do 31. decembra naredne godine, a fiskalni uticaj na Fond PIO nije saopšten.

Poslanici Demokrata tražili su izmjene Zakona o igrama na sreću, kojima se uspostavlja efikasan sistem nadzora priređivača igara na sreću. Oni su istakli da je polovina tržišta igara na sreću u sivoj zoni, te da budžet na godišnjem nivou zbog toga ostaje uskraćen za najmanje tri miliona eura. Državni sekretar u Ministarstvu finansija Ilija Vukčević tražio je povlačenje predloženih izmjena, navodeći da taj resor već priprema te izmjene, ali da se ne mogu primijeniti dok se ne razvije odgovarajući softver što može potrajati do kraja naredne godine.