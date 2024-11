Božidar Jabučanin nudio je saradniku kavačkog klana iz Sarajeva, izvjesnom Mersu, “odmah 200.000 eura” ako na Palama ubije trojicu škaljaraca sa Cetinja, uz obećanje da će i šef tog klana Radoje Zvicer dati još toliko.

Cetinjanin, Božidar Jabučanin nudio je saradniku kavačkog klana iz Sarajeva, izvjesnom Mersu, “odmah 200.000 eura” ako na Palama ubije trojicu škaljaraca sa Cetinja, uz obećanje da će i šef tog klana Radoje Zvicer dati još toliko. Ovu ponudu dao mu je 10. februara 2021. godine preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, nakon što su na Jahorini privedeni članovi cetinjske ćelije škaljarskog klana Boban Sjekloća, Filip Roganović i Milan Kršić, kako prenose Vijesti.

Vijest su u međusobnim komunikacijama na Skaju gotovo svi kavčani istovremeno podijelili, uz tvrdnju da su Cetinjani na Jahorini pratili Zvicerovu suprugu Tamaru Zvicer.

U jednom od razgovora Zvicer saopštava Jabučaninu da su škaljarci nadzirali njegovu suprugu, precizirajući da su vjerovatno čekali da dođe neko od njih. Istovremeno, od tog Cetinjanina koji je pisao sakriven iza nika Lovac, traži objašnjenje kako je moguće da su njihovi neprijatelji iznajmili sobe u objektu Jabučaninovog prijatelja, izvjesnog Sloba, čiji nadimak je Deda, prenose Vijesti.

Cetinjanin prvobitno pravda prijatelja da nije znao o kome se radi, a potom Zviceru šalje prepisku sa izvjesnim Goranom sa Pala, ali i Mersom koji je na Skaju koristio nadimak Maradona, kojem je i ponudio posao...

“Brate pođi na Pale viđi se sa Goranom, uhapsili su mi neke krvnike gore. Isprati što se dešava, oće li ih pustit i đe će. Moramo reagovat odmah”, piše on.

Merso ga izvještava ga da kreće odmah, pa dobija nove instrukcije.

“Brate ne puštaj. Sve što može i što treba da probamo da nešto riješimo”, piše Jabučanin.

“Hoću brate”, odgovara mu Maradona, i dobija ponudu:

“Brate, ako ikako mogne organizuj se brate, trojica ih ima da se ubiju, daću brate odma 200 za njih, samo da se oderu. I kolko god treba”...

Obavještava ga sagovornik da je na Palama, ali da se tu ništa ne dešava, a Jabučanin objašnjava da su njegovi “krvnici” uhapšeni na Jahorini, pa traži od Mersa da nađe izvjesnog Gorana, koji je najvjerovatnije u lokalu.

“Evo nas zajedno. Kaže Goran da su ih sproveli u Banja Luku”, odgovara Sarajlija sakriven iza nika Maradona.

Jabučanin insistira od njega da sve isprati, a onda mu i poručuje da mu je to “važnije nego bilo što u životu”.

Izvještava ga Maradona da su specijalci blokirali Jahorinu, a Cetinjanin otkriva gdje su bili smješteni, odnosno, ko je njegov prijatelj kod kojeg su odsjeli:

“Sa dva su auta gore bili, ne mogu da vjerujem da su došli u Slobovu zgradu... Brate ovo mi je bitnije nego sve u životu”...

Sarajlija mu neko vrijeme prenosi što se dešava na terenu, objašnjava da su on i izvjesni Fikret na Jahorini, ali da im Slobo kod kog su škaljarci bili smješteni ništa ne priča... Govori mu i da im je nemoguće prići, nakon čega Jabučanin daje duplo veću ponudu...

“Viđi sa njim brate, sa Fikretom. Njih će pustiti sto posto, nemaju njih tu za ništa, pratili su tu jednu osobu. Ako se riješe 400 ću isplatit’ u keš’, moraju krenut odavde put dolje”, poručuje Jabučanin.

Objašnjava mu Sarajlija da im je taj posao brzo izletio.

Kasnije, iako je obećavao da će učiniti sve što je od njega traženo, javlja mu se sa viješću da je škaljarce policija odvela: “U koordinaciji sa policijom Crne Gore”...

Škaljarci Kršić, Roganović i Sjekloća uhapšeni su 10. februara 2021. godine na Jahorini, a dan kasnije protjerani su iz Bosne i Hercegovine i deportovani u Crnu Goru.

Policija je te noći, nakon informacije da bi na Jahorini moglo doći do obračuna škaljarskog i kavačkog klana, blokirala puteve ka tom zimskom turističkom centru i zaustavila “golf 5”, u kojem je bio Kršić i “golf 7” u kojem su se nalazili Roganović i Sjekloća. Slobode su lišeni nakon pretresa njih, vozila i hotelskog apartmana u kom su boravili, pišu Vijesti.

Tada je portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović televiziji Vijesti kazala da su uhapšeni zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

“Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Sokolcu, a uz saglasnost Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, izvršeni su pretresi navedenih lica i vozila koja koriste, kao i apartmana u kojem su bili smješteni”, kazala je Stokanović tada.

U danu kada su uhapšeni, na Jahorini je boravilo nekoliko visokopozicioniranih članova kavačkog klana, prenose Vijesti.

Kršić, za kojim je policija tragala, krajem septembra uhapšen je u Budvi - policija mu je lisice na ruke stavila tokom rutinske kontrole. Uprkos tome, nakon lišenja slobode predstavili su tu “akciju” kao sprečavanje obračuna klanova.

Od crnogorske i policija regiona godina bježi i Zvicer, a nije uhapšen ni Jabučanin.

Protiv njih dvojice pokrenuto je više postupaka u kojima su optuženi za teška krivična djela, ali i stavaranje kriminalne organizacije, pranje novca, šverc kokaina, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kako pišu Vijesti.

Prepiska između Zvicera i Jabučanina pokazuje da je Kotoranin obavijestio Cetinjanina da su Sjekloća, Ivanović i Kršić pratili njegovu porodicu na Jahorini.

“Mislili da će doći neko od nas”, piše on, ali nakon Jabučaninovih psovki, dodaje i da može biti slučajnost, jer su pošli automobilima koji imaju cetinjske registarske oznake.

“Evo stiže gore ovaj drug i ovaj. Rekao sam da ne puštaju to ako ih ikako mognu. Napraviće sve što mognu”, raportira Jabučanin Kotoraninu i šalje mu prepisku sa Mersom, u kojoj se vidi da mu je ponudio odmah 200.000 eura ako ubiju trojku sa Cetinja.Tada Zvicer i poručuje da će i on dati još toliko... “Ovamo su nam bili na tacnu položeni, nevjerovatno”, konstatuje Jabučanin i pita Zvicera je li njegova supruga snimila da je prate... “Jes drugi dan pošto su došli jednoga iz Trebinja što je bio sa onim Kovačem po Kotoru, ali tek danas saznam ime... Čekali da neko dođe od nas, jer su nam tamo tri porodice, četiri”, piše šef kavčana i šalje fotografiju izvjesnog Tasovca iz Trebinja. “Ovaj je bio kad smo pratili sa Harijem prije pola godine čini mi se”, odgovara mu Jabučanin i kada Zvicer potvrđuje to, piše da to mora imati veze sa Vladanom Radomanom i sada pokojnim Jovanom Vukotićem: “Čim je ovaj Bosanac i ovi tamo”..