Iz EPCG saopštili da očekuju da ugovor o kupovini bude ozvaničen tokom naredne sedmice, kada će završiti osnivanje firme “Željezara Solar Nikšić” i stvoriti preduslove za zapošljavanje radnika.

Izvor: Mondo/Ana Božović

Elektroprivreda (EPCG) će prvu ratu od 15 miliona eura turskoj kompaniji Tosjali uplatiti nakon što notar ovjeri ugovor o kupoprodaji imovine bivše Željezare Nikšić.

”Zaključenje predmetnog ugovora pred notarom trebalo bi da bude izvedeno tokom sljedeće sedmice, nakon čega bi se, shodno odredbama samog ugovora, izvršila uplata prve rate u naznačenom iznosu”, rečeno je “Vijestima” iz EPCG.

Ugovor o kupovini imovine potpisan je 30. decembra, a ranije je iz kompanije najavljeno da će prva transakcija biti uplaćena do 15. januara, odnosno do sjutra. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 20 miliona eura, a druga rata od pet miliona, prema planu, biće uplaćena do sredine februara.

Iz EPCG su kazali da će, nakon što prva transakcija bude obavljena, završiti i osnivanje firme “Željezara Solar Nikšić”, na koju će biti prenijeta i imovina nekadašnje fabrike. Novac od 15 miliona eura obezbijeđen je u septembru prošle godine kada je država otkupila za taj iznos preko tri miliona akcija EPCG.

Politika zapošljavanja biće shodno zakonu

Kako su prethodno iz kompanije saopštili prednost u zapošljavanju u novoosnovanoj kompaniji imaće dosadašnji radnici Željezare, kojih je u periodu gašenja proizvodnje ostalo 229 i kojima su radni ugovori istekli u septembru.

Upitani da pojasne na koji način će prednost imati bivši radnici Željezare, iz EPCG su odgovorili da će osnivanje firme biti usklađeno sa biznis planom, “a politika zapošljavanja radnika će poštovati kako zakonske regulative, tako i Akt o organizaciji i sistematizaciji nove firme, koji će da proizilazi iz proizvodnih potreba naznačene firme”.

Predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović je u novogodišnjem intervjuu “Vijestima” kazao da će, putem konkursa, birati kandidate čije bi reference najbolje odgovarale proizvodnim potrebama ćerke-firme.

”Vjerujem da među dosadašnjim radnicima Željezare ima mnogo onih čije znanje i iskustvo mogu biti kompatibilni sa potrebama ćerke-firme, s tim što je, u ovom trenutku, dok iščekujemo potpisivanje ugovora, zaista nezahvalno govoriti o detaljima daljeg toka procesa”, naveo je Đukanović.

On je kazao i da će se “Željezara Solar Nikšić” baviti poslovima koji su u funkciji djelatnosti EPCG. Đukanović je najavio realizaciju ideje o izgradnji solarne elektrane, dok bi se takođe radile potkonstrukcije za potrebe EPCG. Dodao je i da bi se svaka naredna aktivnost u smislu proširenja poslova u Željezari odvijala fazno, odnosno u skladu sa potrebama EPCG.

Sindikat očekuje da željezarci budu zaposleni

Iz Unije slobodnih sindikata (USS), čiji je član sindikat Željezare, juče su saopštili da očekuju da proces kupovine fabrike u najkraćem roku bude zaokružen na način da 229 zaposlenih, onih koji su se izborili za očuvanje fabrike, dobiju ugovore o radu i, nakon višemjesečne agonije, otpočnu sa radom i ostvare pravo na zaradu.

”Dijelimo očekivanje radnika ‘Željezare’ da će njihov radni angažman podrazumijevati dostojanstven rad i sigurnost, odnosno ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Svako drugačije postupanje bilo bi krajnje neprihvatljivo, nepravedno i nedobronamjerno. Za one koji su prethodnih mjeseci izgarali na očuvanju fabrike, svojih radnih mjesta i egzistencije svojih porodica mora da bude mjesta u novoj kompaniji, pa USS nema ni udaljenu sumnju da tako neće biti”, kazali su iz ovog sindikata.

Takvo očekivanje, prema njihovim riječima, potvrđuju i izjave i navodi predstavnika Vlade i EPCG koji su, upravo sa radnicima, proslavili preuzimanje ‘Željezare’ i pobjedu zajedničke vizije da ponovnim pokretanjem proizvodnje, posebno proizvodnje zasnovane na obnovljivim izvorima energije, daju značajan doprinos prijekopotrebnom unapređenju crnogorske privredne aktivnosti i očuvanju radnih mjesta, odnosno zaposlenosti.

Dodali su da će zajedno sa radnicima “Željezare” pratiti dalji razvoj situacije i podržavati sve opravdane sindikalne aktivnosti usmjerene na obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje prava zaposlenih na dostojanstven rad.

Cijene struje se shodno zakonu slobodno formiraju

Odbor direktora EPCG je početkom godine donio odluku da domaćinstvima na teritoriji opštine Pljevlja za januar odobri dodatni popust od 30 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije, što zajedno sa prethodno odobrenim popustom, čini 50 odsto vrijednosti obračunate aktivne energije, najznačajnije stavke na računima za struju.

Upitani iz “Vijesti” da navedu u skladu sa kojim zakonom je ova odluka donijeta, iz EPCG su kazali da se cijene mrežnih usluga i naknada utvrđuju u regulatornom postupku od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, a da se cijene za aktivnu energiju za sve kategorije kupaca slobodno formiraju.

”Razlog za donošenje ovakve odluke je nastojanje EPCG da u opštini u kojoj, po osnovu rada Termoelektrane ‘Pljevlja’, ostvaruje značajne prihode i održava stabilnost energetskog sistema, doprinese saniranju nepovoljne situacije u smislu smanjenja zagađenosti vazduha. Cijene za aktivnu energiju za sve kategorije kupaca se slobodno formiraju, tj. snabdjevač cijenu slobodno formira shodno članu 58 Zakona o energetici. U navedenom članu stoji: ‘Cijene električne energije i gasa se slobodno formiraju na organizovanom tržištu ili ugovorom između prodavca i kupca’”, naveli su iz EPCG.

Oni su ukazali da je do kraja prošle godine, shodno članu 249 Zakona o energetici, postajalo ograničenje godišnje stope rasta cijene aktivne energije za domaćinstva i male kupce koje snabdijeva EPCG, ali da od ove godine to ograničenje više ne postoji.

”Imajući u vidu citiranu normu člana 58 Zakona o energetici, smatramo da ne postoji prepreka da snabdjevač, tj. EPCG, utvrđuje promjene cijena, pa samim tim ni popuste za cijenu aktivne energije”, saopštili su iz EPCG.