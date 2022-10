Ovo su savjeti automehaničara za kupovinu polovnog automobila, dobro zapamtite na šta treba da obratite pažnju kada razgledate polovnjake!

Izvor: TV Prva/screenshot

Kako kupiti dobar polovni auto, a da ne budemo prevareni? Automehaničar Zoran Mladenović iz Beograda objasnio je šta bi trebalo gledati kada "mjerkamo" polovnjak, i na šta obratiti pažnju. Dao je savjete za kupovinu polovnog automobila koje svako može da zapamti i primjeni. Najprije, kada tek stignete do vlasnika polovnog automobila, dobro pogledajte sve spolja. Evo koji su savjeti automehaničara za kupovinu polovnjaka!

"Opšte stanje vozila dobro pogledajte, da li je polovni auto kompletan, da ne fale neki dijelovi? Korozija je vrlo bitna, nekada su vozila neprikladno čuvana i parkirana i 'povuku' koroziju od zemlje. Stanje motora i kilometraža su, naravno, takođe važni", rekao je automehaničar Zoran.

Kako provjeriti stanje motora? Nekoliko stvari ispod haube pokazaće vam kakvo je ono zaista, objašnjava automehaničar, a postoje i polovnjaci koji se najčešće kvare i njih ne uzimajte.

"Najbitnije je da motor nije mastan, da bude suv, da nisu vršene neke velike popravke. Pogledajte bocu tečnosti za hlađenje, mora da bude providna, bez gasova. Sama tečnost mora biti crvene boje ako je G12, ne braon ili crna, to je naznaka da je motor pred generalnom popravkom. Provjerite nivo ulja, kakvo je stanje motora kada je zagrijan, koliko dimi kada se digne čep za ulje, to je naznaka da motoru treba velika popravka", rekao je on.

Izvor: TV Prva/screenshot

Kada su spoljašnja oštećenja u pitanju, automehaničar je rekao da polovni automobili često imaju uobičajene udarce od gradske vožnje, ali da to nije ništa strašno i može da se popravi. Neka vas takva oštećenja ne odgovore od kupovine polovnjaka koji inače ispunjava vaše kriterijume, jedini tip vozila koji automehaničar nikako ne preporučuje je "sklapano" - automobil koji nije fabrički napravljen tako već su ga prethodni vlasnici sastavljali od "ko zna kojih" dijelova.