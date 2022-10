Ako ste vlasnik polovnog automobila s dizel motorom ili namjeravate da ga kupite, onda ćete u ovom tekstu naći prave savjete kako da ispazarite što bolje i izbjegnete veća naknadna ulaganja u popravke.

Ako vas zanima kakav je kvalitet motora automobila koji vozite onda je ovo tekst za vas. Još ako ste vlasnik dizelaša, kojih na našim drumovima ima zaista mnogo, jer je dizel gorivo svojevremeno bilo neuporedivo povoljnije od benzina, još više će vas ova tema zainteresovati. Neovlašćeni serviser Mirko Rašić iz Beograda se potrudio da u novom klipu izanalizira situaciju na tržištu u regionu i da objasni koje motore iz dizel kategorije bi trebalo da izbjegavate i zašto. A ako ih kojim slučajem imate, kako da im pomognete da duže traju. Na samom početku, Rašić je odmah detektovao glavni problem. Kao i kod mnogih benzinaca, glavni i učestali problem dizelaša je – lanac motora. Zašto? I to ćemo otkriti uskoro.

Na prvom mjestu, prema Rašiću, nalazi se Fiat 1.3 Multidžet. Glavni problem je, naravno, lanac! Da li treba da se mijenja? Da. Da li je popravka skupa? Nije. Ovaj problem javlja se prilikom neredovne zamijene ulje. Mjesto ispod – Mercedes OM651. U videu kažu – najgori Mercedesov model motora do sada. Pored famoznog lanca, problem su i kontrategovi u bloku motora, balanseri u karteru. Na visokom osmom mjestu još jedno zvučno ime – BMW N47. Dizel, turbo dizel, 2.0, problem – lanac, normalno! Gdje se nalazi lanac na N47, zapitaše se u videu, a ubrzo je stigao i nepovoljan odgovor – do zamajca ili tačnije do menjača. Da li je to problem? Naravno! Da li je zamjena skupa? Nažalost, jeste. Skupa je zato što se motor skida i vadi cijeli napolje. Ima nekih majstora, kaže se u videu, koji uspijevaju da otklone ovaj kvar i bez vađenja, ali su očigledno retki, tako da je, obrni-okreni, riječ o velikoj popravci koja shodno tome mnogo i košta. Mnogo novca za ruke, još više za djelove, savjet u videu je da proverite prilikom kupovine da li je prethodno menjan lanac, to bi moglo da vas spase dodatnog ulaganja i cimanja.

Havarije u motoru

Na sedmom mjestu je Isuzu 3.0 V6 D-MAX. V6 motori, kažu u videu, ili ima problem sa samim lancem ili ima problem sa ubrizgavanjem koji kasnije utiče na neku veliku havariju u motoru. Što je svakako, predlažu u videu, model za izbjegavanje. Šesto mjesto zauzima Rendž Rover TDV6, kojem je najveći problem radilica "u bilo kom obliku". U videu kažu da kada izguglate ovu oznaku dobijete jasno upozorenje "motor za prodaju". Dakle ovaj model Rendž Rovera nije za preporuku, a ako ste ljubitelj ovih modela predlog je da kupite Rendž Rover sa 3.0 BMW motorom.

Prebrzo pušten u prodaju

Peto mjesto drži Folksvagen 2.0 TDI EA288, za koji se tvrdi da je najlošiji 2.0 dizel motor na tržištu. Ima problem sa pumpom ulja, imbusom, balanserima u karteru, sa ubrizgavanjem, sa radilicom… Preporuka je jasna, kažu u videu, izbjegavanje u "širokom krugu". Četvrto mjesto - Tojota D-CAT 2.2 D4D. Problem sa njom je, kažu u videu, to što je prebrzo puštena u prodaju bez prethodnih testiranja, jer bi onda mogli da naprave tzv. ristajling verziju i poprave sve "dječije bolesti" koje su bile u tom automobilu ili motoru. Ukratko: problem sa dihtungom glave, problem sa DP filterima koji se neprestano zapušavaju… Dakle, model za izbjegavanje, kažu u videu.

Ne bi bio jeftin da je tako dobar

Na trećoj poziciji je Reno 2.2 dci, model koji je proizvođen 10 godina, a najveći problem mu je dihtung glave motora. Na drugom mjestu je Opel insignia 2.0 cdti prilagođena platforma 1.9 multidžeta, ali nije mu ni blizu, kažu autori videa. Kažu da ovakava limuzina ne bi bila tako povoljna da je potpuno dobar auto. I na prvom mjestu - Folksvagen 2.5 V6 TDI. Nema kakvih problema nije bilo na tom motoru, otkrivaju u videu. Od ubrizgavanja do ležećih i letećih ležajeva… Svi mogući problemi su se pojavljivali na tim motorima. Kažu - ljudi su ga toliko zamrzili da ga rijetko ko hvali.

Savjet na kraju: kao i kod benzinaca, najgori dizel motori su oni koji nisu održavani. To znači redovno mijenjanje ulja i vožnja na pravi način - „ni kilavljenje, ni divljanje“, kažu u videu. Po njima, od vozača zavisi koliko će trajati motor, bez obzira na fabričke greške i manjkavosti.