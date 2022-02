DA LI JE JEFTINIJE DA GREJANJE RADI CEO DAN ILI DA GA PALITE SAMO PO POTREBI? Stručnjaci objasnili šta GUTA PARE

Koji način grejanja je najjeftiniji i šta je najveća greška?

Izvor: AstroStar/Shutterstock.com

Ako ste planirali da odložite jorgane i ćebiće i pogasite peći, ipak ćete morati da sačekate. Naredni dani će biti jako hladni.

Ova vest nikoga neće obradovati, a mnogi se već sad hvataju za glavu pri pomisli na visinu računa za struju... Postoji li način da uštedite na grejanju, a da vam opet u stanu bude toplo? I da li je jeftinije paliti peć po potrebi ili jednostavno je treba držati konstatnto upaljenom na srednjoj temperaturi? Na koji način ćete više uštedeti?

Ako imate etažno grejanje i ostavite ga da radi na srednjoj temperaturi tokom celog dana, a sve to kako biste uštedeli, stručnjaci kažu da se to neće desiti! To samo znači da će kotao morati da radi ceo dan i sve vreme da troši energiju kako bi održavao temperaturu na zadatom nivou. Jednostavno rečeno, ovako ćete trošiti više nego da ga uključujete po potrebi.

Zato stručnjaci savetuju da koristite tajmer. To će omogućiti da se grejanje uključuje i isključuje kada vam je najpotrebnije, a dom se neće ohladiti pa će biti potrebno više vremena i struje da se ponovo zagreje.

Mnogi se stručnjaci slažu da najvažnija stvar na koju treba obratiti pažnju, kad je u reč o mudrom grejanju doma, jeste da se otkrije gde tačno odlazi toplota iz njega. Ako dom ima dobru izolaciju, potrošićete manje energije bez obzira na to da li ostavljate radijatore da greju ceo dan ili koristite tajmer. Što manje toplota odlazi iz doma, to ćete manje energije potrošiti da postignete optimalnu temperaturu.