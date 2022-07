Na mjestu gdje se završava auto-put vozače sačeka kilometar i po nezavršenog puta, a nakon toga od Mateševa do Kolašina još 10 kilometara magistralnog, prenosi RTCG.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Auto-put je očigledno podigao i kriterijume vozača, pa su nezadovoljni kako izgleda izlazak s auto-puta. Iz Uprave za saobraćaj, koja je zadužena za projekat najavljuju da će i taj dio ubrzo biti završen, piše RTCG.

Crna Gora, zemlja kontrasta, epitet je kojim se dičimo. Tako nakon udobne vožnje auto-putem od Podgorice do Mateševa neizostavno je i uživanje u pejzažu koji oduzima dah. I tako je sve do naplatne rampe, nakon koje vas sačeka makadam.

No, nije propušteno samo tih kilometar i po do Matešava, već i regionalni put koji vodi dalje do Kolašina, a jedina je veza auta-puta sa sjeverom.

Vozači navikli na polovično završene poslove, zadovoljni što je bar nešto urađeno.

“Kad se skine 50 auta sa auto-puta neće biti dobro, usko je”, “Računa se kao magistralni, a nije, nema puni profil magstrale”, “Treba da bude širi, saobraćaj nije kao prije mjesec dva”, “Asfalt je dobar, ali treba da se proširi put”, komentari su vozača.

Proširenje tog puta tek predstoji, najavljuju iz Uprave za saobraćaj.

“Za rekonstrukciju puta Kolašin – Mateševo u dužini od 10 km Uprava za saobraćaj je raspisala tender krajem mjeseca i očekujemo da se krajem turističe sezone krene sa radovima”, kazao je za RTCG Miroslav Mašić iz Direktorata za državne poslove.

U toku su i završni radovi na dijelu izlaska s auto-puta.

“Drugi projekat je na dužini 1,4 km od naselja Mateševo da same petlje. Taj projekat sprovodi Monteput i on je u završnoj fazi. Počelo je asfaltiranje. Jedan most je pri kraju, ostao je još jedan most, a rok je septembar, ali očekujemo da radovi budu završeni i prije toga”, saopštio je Mašić za RTCG