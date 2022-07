Crnogorski autoput princeza Ksenija nema i neće imati grijače.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Autoputevi se već odavno griju na pojedinim dionicama u evropskih zemalja, u Nemačkoj, Švajcarskoj i Italiji. Takvi autoputevi se grade sa duplo armiranom betonskom pločom i grijači se stavljaju ispod završnog sloja asfalta.

41 kilometar duga dionica autoputa u Crnoj Gori, koja povezuje Smokovac na periferiji Podgorice i Mateševo nadomak Kolašina na sjeveru, nema postavljene grijače. Saobraćaj će funkcionisati i bez njih osim u nekim ekstremnim situacijama zimi.

Rukovodilac Službe ljetnjeg i zimskog održavanja autoputa Vladan Knežević kazao je za Adriu da grijači nisu ugrađeni u kolovoz.

“Međutim nije ni planirano ni zatvaranje autoputa osim u nekim ekstremnim uslovima kada ne bude moguće da se obezbjedi bezbjedan saobraćaj, možda će biti zatvaranja, mada ćemo se truditi da do toga ne dođe. Realizacija takvih projekata bila bi mnogo isplativija ukoliko bi se koristili alternativni izvori energije, koju mi nažalost ne koristimo dovoljno”, ističe Knežević.

On smatra da je sada nemoguće postaviti grijače i da se te savremene metode kod nas i okruženju još nisu primjenjivale .

“Mi smo planirali da tako kažem na tradicionalan način, obezbijedili smo opremu, 10 snjegočistača koji uskoro treba da stignu. Nadamo se najdalje do početka septembra. Obezbijedili smo miksere i rezervoare za rastapanje soli i kalcijuma. To je savremenija metoda održavanja autoputa, imamo ugrađen softver i osam modernih meteostanica sa kojih ćemo kupiti podatke i obrađivati u našim bazama i na osnovu toga primjenjivati određene scenarije za čišćenje i održavanje puta”, rekao je on u razgovoru za Adriu.