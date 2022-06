Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na današnjoj sjednici jednoglasno je podržao predloge kluba poslanika SD, o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) i dopunu Zakona o akcizama

Izmjenama Zakona o PDV-u je predviđeno ukidanje PDV-a na hljeb koji je do sada iznosio sedam odsto, kao i da se uvoz oslobodi od plaćanja PDV-a, do kraja godine.

Ukoliko bi se usvojile izmjene zakona hljeb bi prema ranijim najavama mogao pojeftiniti tek pet centi.

Vlada, tačnije Ministarstvo finansija je ranije dala pozitivno mišljenje na ove izmjene zakona.

Dopunama Zakona o akcizama predviđeno je da se od akciza izuzmu proizvodi od plastike koji se koriste kao ambalaža u proizvodnji, odnosno industriji hrane i pića.

"Skupština Crne Gore je nedavno donijela izmjene Zakona o akcizama, kojima je uvedena akciza na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu. Uvođenje ove akcize predstavlja rast cijena za oko deset odsto, i to samo domaćih proizvoda ne i uvoznih, jer akcizu plaćaju samo domaći proizvođači, ali ne i uvoznici vode, sokova, mliječnih proizvoda na koje se odnosi većina plastičnog otpada zato što oni formalno ne uvoze plastiku već gotov proizvod upakovan u plastiku", piše u obrazloženju zakona.

Na taj način, kako je navedeno, akcizu plaćaju domaće fabrike vode i mljekare, na plastične boce koje uvezu u koje će sipati vodu, mlijeko, joguil, ali ne i oni koji uvoze te gotove proizvode iako se nalaze u plastičnim bocama.

"Zbog ovoga bi npr. boca domaće vode bila pet do deset centi skuplja od iste takve iz uvoza. Time se dodatno stvara nelojalna konkurencija domaćim proizvođačima, koji su inače suočeni sa ogromnom konkurencijom sa velikim uvoznicima. Slabljenjem domaćih proizvođačkih kompanija i njihove prodaje doći će do povećanja ionako velike uvozne zavisnosti Crae Gore, izgubiće se radna mjesta, prihodi po osnovu poreza i doprinosa i dr. Osim toga, u prethodnih godinu dana domaći proizvođači su bili suočeni sa rastom troškova ambalaže za 35 do 40 odsto, jer se većina količina ambalaže za evropsko tržište proizvodilo u Ukrajini, dok su im dobavljači najavili novi rast cijena od oko 18 odslo za treći kvartal ove godine", istaknuto se u dokumentu.