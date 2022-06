Prevoznici koji održavaju međunarodne autobuske linije, nakon što je Vlada objavila putarine za auto-put, očekuju smanjivanje, jer, kako je rekao Vladan Lalatović, nigdje nije praksa da kamioni i autobusi plaćaju istu nadoknadu, prenosi Radio Crne Gore.

Izvor: MONDO

I Hilmo Franca očekuje subvencije, jer je, kako kaže, za kompanije koje prevoze robu za snabdijevanje tržišta cijena od 17 eura previsoka.

Podgoričani zadovoljni što će skratiti put do sjevera, vozeći prvom dionicom auto-puta, a oko cijene, mišljenja su podijeljena. Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović poručuje da bi cilj države morao biti da se auto-put maksimalno koristi, a ne, kako kaže, da bude prazan.

Još je neizvjesno kada će biti otvorena prva dionica auto-puta. Nadležni obećavaju da će se crnogorski građani i turisti voziti tokom glavne sezone.

To je prije nekoliko dana najavio Andrej Mihajlović iz Monteputa.

„Građani Crne Gore i gosti koji budu stizali iz inostranstva i išli na naše primorje sigurno će se tokom glavne turističke sezone voziti auto-putem“, kazao je Mihajlović.

Vlada je na posljednjoj sjednici saopštila kolike će biti putarine. Za putnička vozila utvrđena je na tri i po eura. I to je kažu Podgoričani visoka cijena, ali ne kriju zadovoljstvo što će brže stizati od Podgorice do Kolašina.

„Cijena od tri i po eura je previsoka, ako se ima u vidu kupovna moć stanovništva. Ako se tome dodaju i visoke cijene goriva jasno je da će vožnja biti preskupa, ali je prednost što taj put spaja sjever i jug države. Što se radi o skupom projektu koji iz prihoda treba da isplati sebe“, prokomentarisao je jedan Podgoričanin.

Autobuski prevoznici će plaćati 17 eura za vožnju auto-putem. Vlasnik koji održava međunarodne linije Vladan Lalatović kaže da očekuje niže cijene za autobuse, prenosi Radio Crne Gore.

"Mislim da je to preskupo, ali sam siguran da će država saopštiti precizan cjenovnik, jer ne može biti ista putarina i za kamione i autobuse. Dužina, tonaža određuje kategoriju vozila, pa i cijenu. Ako ostane sada saopšteno prevoznicima bi se uvećali troškovi, pa bi morali korigovati cijene karata, što ne bi bilo dobro“, rekao je Lalatović i dodao da naprimjer u Srbiji na auto-putu Miloš Veliki od Čačka do Beograda, koji je dug 120 kilometara putarina za autobuse iznosi 11 eura.

Malo je skuplje, istakao je, u Hrvatskoj i Sloveniji, jeftinije u Italiji, pa kako je zaključio naše cijene putarine bile bi najskuplje.

Putarina za kamione, odlukom Vlade, utvrđena je na 17 eura. Vlasnik kompanije Franca, Hilmo Franca smatra da je to previsoka cijena. Prosječno iz sjedišta njegove firme u Bijelom Polju dnevno 15 do 20 kamiona prevozi prozvode do Podgorice i Primorja.

Takođe, desetak putničkih vozila. Zato, navodi, čekaju zvaničan cjenovnik, pa da daju predlog za subvencije takvim preduzećima.

„Za velike kompanije, i ne samo za njih, već i male i generalno privredu, trebalo bi naći neko rješenje da se dobiju popusti, naročito za one firme koje se bave sopstvenim prevozom“, poručio je Franca.

Da su cijene putarine previsoke smatra i predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović i sadašnji cjenovnik, poručuje, treba preispitati.

"Nije suština autoputa da bude prazan, već da se sav saobraćaj usmjeri na njega i da bude brži, efikasniji, sigurniji, ali i da definitivno donosi prihode kojima bi se vraćali krediti koji su uzeti za njegovu gradnju. I naravno da što prije nastavimo izgradnju druge i treće dionice, jer nam auto-put do Kolašina ne znači ništa ako se ne nastavi dalje“, naglasio je Smolović.

Kolike su cijene u regionu...

Radio CG uporedio je i kakve su cijene putarina u okruženju.

U Srbiji naprimjer na dionici dugoj gotovo 190 kilometara od Beograda do Subotice za putnička vozila je tri eura, za kamione i autobuse devet eura.

U Hrvatskoj putarina se plaća po kilometru, a na zvaničnom sajtu Auto-moto saveza se navodi da do Šibenika ukupna putarina malo iznad 37 eura, Rijeke 26 i po, a do Istre 25 eura.

Kao primjer uzimamo i cijenu putarina u turističkoj Grčkoj. Tamo je putarina kod Soluna 50 centi, a za vozila čija je visina dva metra i 70 cm euro i po.

Od prelaza Evzonija do Lafkade ima osam naplatnih rampi i ukupna putarina je 14 i po, do Tasosa malo iznad sedam eura, a do Krfa ukupno na sedam naplatnih rampi 10 eura i 60 centi.