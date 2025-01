Ministar pravde Bojan Božović predlažio izmjene Krivičnog zakonika.

Izvor: Vlada Crne Gore

Nakon što je predsjednik Vlade Milojko Spajić sinoć najavio Zakon o oružju, ministar pravde Bojan Božović za Televiziju Crne Gore kaže da će predložiti izmjene i dopune Krivičnog zakonika kojim će se pooštriti minimalne zatvorske kazne za neovlašćeno držanje i nošenje oružja od godinu do tri.



Ministar poručuje da će predložiti da sudovi ne mogu ublažavati ove minimalne kazne, kako bi te mjere dale željene rezultate. Svi koji u roku od dva mjeseca ne vrate nelegalno oružje rizikuju da budu strogo kažnjeni. U najkraćem roku, ministar pravde Bojan Božović predložiće izmjene Krivičnog zakonika kojima će biti predviđeno pooštravanje sankcija za nelegalno držanje ali i nošenje oružja.

“Trenutno zakon propisuje da ko neovlašćeno drži, akcenat je na ‘drži’, vatreno oružje, njegove djelove, municiju ili eksplozivne materije, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Smatramo da sad moramo to podići za držanje oružja na makar godinu dana i više. Dok opet, sa druge strane, ko neovlašćeno nosi predmete, gdje je trenutno kazna zatvora od godinu do pet godina smatramo da treba makar tri godine za neovlašćeno nošenje oružja”, istakao je on.

“Mislimo da je jako važno i da za ove i slične oblike uvedemo model da nema ublažavanje kazne. Nema ublažavanje kazne jer ne želimo da na taj način obesmislimo ovaj zakonski minimum”, navodi Božović.

Osim toga pooštriće se, kako navodi, uslovi za izdavanje oružanih listova, odnosno dozvola za držanje i korišćenje oružja. Plan je i da se sa sadašnjih 18 godina podigne starosna granica za posjedovanje oružja. Kontrolisaće se proizvodnja oružja, eksploziva i municije, ali i streljane kako bi se uvjerili da li se oružje tamo koristi isključivo u sportsko rekreativne svrhe, prenosi TVCG.

“Postoje naravno i određena lica koja imaju se izriču određene mjere, kao što su i psihijatrijsko liječenje, ja ću u narednom periodu inicirati još veći stepen kontrole i budnosti i pažnje u odnosu na ta lica. Tako da ćemo voditi jako, jako budnu i veliku pažnju u odnosu na rad buduće specijalizovane bolnice u okviru zatvoru Spužu, ali isto tako vidjećemo na koji način i u kojoj mjeri su efekti liječenja i u drugim specijalizovanim ustanovama ovog tipa”, naveo je Božović.

Da bi sve predložene mjere dale rezultate u praksi, potrebno je, kaže Božović, zajedničko djelovanje više ministarstva i institucija koje je uvjeren da neće izostati jer je to, kako poručuje, jedini način da preduprijedimo tragedije kakve su se desile na Cetinju.