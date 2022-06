Kineska kompanija CRBS je u novembru 2020. godine, obavijestila tada odlazećeg ministra saobraćaja Osmana Nurkovića da uslijed mjera izazvanih Covid 19 epidemijom potražuje 43,6 miliona eura, kazali su iz Akcije za socijalnu pravdu.

"Upravo toliko je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC) izračunala da košta to što od februara 2020. godine do sredine iste godine nije mogla da gradi prioritetnu dionicu Smokovac Mateševo po planiranoj dinamici radova", saopšteno je iz ASP-a .