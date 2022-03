Sve je manje prostora za dogovor između proizvođača i prerađivača mlijeka i Ministarstva poljoprivrede oko novih otkupnih i prodajnih cijena mlijeka, prenose Vijesti.

Ni jučerašnji sastanak nije donio rješenje, a proizvođači mlijeka dali su rok do srijede da mljekare, Ministarstvo poljoprivrede i trgovački lanci pronađu način da se poveća iznos koji poljoprivrednici treba da dobiju.

Proizvođači mlijeka najavljuju da će, ukoliko ne dobiju pozitivan odgovor u srijedu, prestati sa otkupom mlijeka, a moguće je i da organizuju proteste kao i prošle godine, navode Vijesti.

Stočari traže da ukupna otkupna cijena, koju oni dobijaju, bude najmanje 70 centi po litru, što je za nekih osam do deset centi više nego sada, dok prerađivači - mljekari kažu da cijenu ne mogu povećati ni za cent, a Ministarstvo da su već povećali premije i da novi rast nije moguć.

Otkupna cijena koju sada plaćaju mljekare prosječno iznosi 40 do 42 centa za najkvalitetniji proizvod, uz to premija Ministarstva iznosi do 14 centi za mlijeko visokog kvaliteta i u većim količinama, a neke opštine dodaju još pet do osam centi. Što u ukupnom daje brojku od 60 do 64 centa po litru, ako proizvođač živi u opštini koja isplaćuje premije, ako ima kvalitet najvišeg ranga i ako mjesečno preda preko 5.000 litara.

Litar domaćeg pasterizovanog mlijeka u kesici sada u marketima košta oko 65 centi sa zaradom mljekare, maržom trgovca i porezom. Ako bi otkupna bila povećana na 70 centi, cijena u marketima bila bi veća za 10 do 15 centi, odnosno domaće mlijeko bi bilo skuplje od uvoznog i bili bi izgubljeni kupci.

Početkom godine država je povećala premije za oko četiri centa, a opštine za tri do četiri centa. Međutim, proizvođači mlijeka, koji su željeli da govore o ovoj temi ali da im se ime ne pominje jer pregovori još traju, kažu da im ovo povećanje premija, koje su tražili prošle godine, sada ne znači mnogo zbog novog rasta cijena stočne hrane i goriva.

”Smatramo da trgovački lanci imaju visoke marže na domaće poljoprivredne proizvode i da je moguće rješenje da se one smanje i da taj novac u ovoj preraspodjeli dobiju proizvođači, a da konačna cijena u trgovini ostane ista. To je kalkulacija sa sadašnjim cijenama stočne hrane i goriva, a ako one nastave da rastu, sve je moguće pa i prekid proizvodnje. Mali proizvođači su naročito u problemima, jer oni ne mogu da postignu kvalitet ni količinu da bi dobili puni iznos premije”, kazao je Vijestima jedan od proizvođača mlijeka.

On naglašava da je proizvodnja mlijeka smanjena i u regionu, kao i da se može desiti da se ograniči i njegov izvoz, kao što je urađeno sa brašnom i uljem. Smatra da sada treba podržati proizvođače kako bi se sačuvala domaća proizvodnja.

”Ima kolega sa manjim farmama koji odustaju i rasprodaju krave. Ovaj posao je takav da je potrebno mnogo vremena i truda da se stvori uspješna farma, a kad se jednom uništi teško se ponovo može obnoviti. Mnogo je veći trošak da se ponovo obnovi ono što se uništi, nego što bi sada iznosila pomoć da se spasi ovo što imamo”, rekao je sagovornik “Vijesti”.

Crnogorski proizvođači dobijaju 40 odsto više novca od stočara u regionu i EU

Sagovornik Vijesti iz mljekarske industrije navodi da je glavni problem što mnogi proizvođači mlijeka nemaju ekonomičnu proizvodnju, odnosno troškovi i bez ovih poskupljenja su im veći nego što bi trebalo.

”U Hrvatskoj i Sloveniji proizvođači mlijeka ukupno dobijaju 36 i 37 centi po litru, a prosjek na nivou Evropske unije je 42 centa. Crnogorski dobijaju 40 odsto više novca, a opet tvrde da ne mogu pokriti troškove. Mora se više raditi na obrazovanju, odnosno učenju kako smanjiti troškove, proizvoditi što više domaće hrane, poboljšati kvalitet i količinu mlijeka kako bi se dobile veće premije”, kazao je izvor Vijesti.

On navodi da je na crnogorskom tržištu mlijeka dominantan proizvođač “Imlek” iz Srbije, sa kojim se nemoguće takmičiti sa cijenama.

”Cijene domaćeg mlijeka u marketima ne smiju biti veće od sadašnjih, jer ćemo izgubiti kupce, a tada će svi biti na gubitku i mljekare, koje rade ga granici rentabilnosti, a i proizvođači mlijeka jer neće imati ko da im ga otkupljuje”, kazao je sagovornik Vijesti.