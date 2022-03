Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iscrpilo je gotovo sve mogućnosti da dodatno subvencionira otkupnu cijenu mlijeka, zbog čega treba tržiti kompromis između proizvođača, prerađivača i trgovaca, saopštio je resorni ministar, Aleksandar Stijović.

Izvor: Vlada Crne Gore/Rade Koprivica

On je u emisiji Radija Crne Gore Nedjeljom o selu i pojoprivredi, odgovarajući na zahtjev farmera da im se otkupna cijena mlijeka poveća na 70 centi ili će u protvnom organizovati proteste i zatvarati farme, rekao da se u Ministarstvu trude da održe njihov dohodak kako ne bi došlo do gašenja.

“U vanrednim okolnostima kada rastu cijene repromaterijala u poljoprivredi, vještačkog đubriva, stočne hrane i energenata trudimo se da održimo njihov dohodak kako ne bi ugasile farme”, kazao je Stijović i najavio novi sastanak sa farmerima, prenosi portal RTCG.

On je dodao da je kriza, ali da svi moraju biti odgovorni da pokušaju naći način da održe domaću proizvodnju i da građani imaju dovoljno mlijeka u trgovinama.

U EU zahtijevaju da subvencije budu do 20 odsto otkupne cijene, a kod nas je blizu 40 odsto.

“Otkupna cijena je u prosjeku 37 do 40 centi, a subvencija Ministarstva do 14 centi, što je 35 odsto i to je daleko iznad evropskih standarda”, objasnio je Stijović.

On je, komentarišući aktuelnu situaciju vezanu za snabdijevanje tržišta Crne Gore, saopštio da se namirnice kontinuirano nabavljaju i da nema mjesta panici.