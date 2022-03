Cijene goriva od utorka će biti više od 16 do 28 centi, potvrdilo je Danu više osoba koje su upoznate sa obračunima u vezi cijene naftnih derivata.

Кako su kazali, od utorka će benzin biti skuplji 16 centi, pa će litar BMB 98 koštati 1,78 eura, dok će BMB95 koštati 1,74 eura. Eurodizel će poskupiti čak 28 centi i litar te vrste goriva koštaće 1,73 eura.

Lož ulje će poskupiti 25 centi i koštaće 1,67 eura.

Dan piše da postoji mogućnost da dođe do odstupanja od jednog centa, s obzirom na to da su podatke dobili u petak oko 15 sati, a konačni podaci sa ostalih berzi se čekaju kasno do petka uveče.

Ministarstvo kapitalnih investicija u ponedjeljak će objaviti cijene naftnih derivata koje će važiti od utorka.

Mediji već nekoliko dana ukazuju da će od sledeće sedmice doći do velikog rasta cijena goriva, koji su posljedica rata u Ukrajini i dešavanja na globalnom nivou, zbog čega se posljednjih dana na pumpama punilo gorivo u velikim količinama.

Nije se punilo samo u rezervoar, već i u bidone, a zabilježeni su i dolasci državljana Albanije u Crnu Goru. Кod njih je gorivo u jednom momentu koštalo 2,11 eura, pa su nakon velikog skoka u cijeni prelazili granicu da ga napune.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija su saopštili listu da u ovom trenutku Crnoj Gori ne prijeti nestašica goriva. Na pitanje šta rade da spriječe nestašice, kazali su da pripremaju Zakon o strateškim rezervama naftnih derivata, kojim će se definisati tromjesečne rezerve i način njihovog skladištenja, od kojih će se približno jedna trećina nalaziti u Crnoj Gori, a trećine u skladištima velikih dobavljača koja se nalaze u okruženju.

Na pitanje da li država može da kontroliše kome se prodaje gorivo skladišteno u Luci Bar, pošto su u posljednjih nekoliko dana velke količine goriva prodate u susjedne zemlje, iz Ministarstva su odgovorili da država može i mora da kontroliše kome se prodaje gorivo u Crnoj Gori, ali da je to posao za Upravu prihoda i carina.