Izvršni direktor nacionalne avio-kompanije ToMontenegro, Predrag Todorović, podnio je u ponedjeljak Odboru direktora i Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjev za sporazumni raskid ugovora.

Izvor: Vlada Crne Gore

„Kao obrazloženje, Todorović navodi da je podnio zahtjev isključivo iz ličnih razloga, uz predlog da na osnovu člana 19 ugovora o radu, otkazni rok bude 38 kalendarskih dana, tačnije do 31. marta“, navodi se u saopštenju kompanije.

On se, kako se dodaje, odrekao svih prava ugovora u preostalom trajanju od tri godine kao i prava na otpremninu, predlažući da se do isteka otkaznog roka 31. marta izmire obaveze po ugovoru o radu do tog datuma.

„Todorović je na funkciji izvršnog direktora crnogorskog nacionalnog avio-prevoznika od februara prošle godine, kada je i osnovana kompanija ToMontenegro“, navodi se u saopštenju.

Za proteklih godinu, kako su rekli, tokom kojih je stručno i savjesno obavljao ovu funkciju, rad kompanije bio je usmjeren na racionalno i efikasno poslovanje, sa ciljem da se ToMontenegro (komercijalni naziv AirMontenegro) razvija dugoročno u održivu kompaniju i prepoznatljiv nacionalni brend.

Todorović je u obrazloženju podsjetio da je kompanija formirana u jeku pandemije, u izazovnom i neizvjesnom poslovnom ambijentu, ali i da je i pored brojnih opstrukcija i poteškoća u poslovanju od samog starta, uspjela da u rekordnom roku oformi tim profesionalaca, obavi sve tehničke pripreme flote i počne sa letovima svega nekoliko mjeseci nakon osnivanja.

On je naveo i da je za samo godinu kompanija uspjela da kupi dva vazduhoplova Embraer 195LR registarskih oznaka 4O-AOA i 4O-AOB i vrati ih u tehnički ispravno stanje, dobije potpuno novu licencu za obavljanje komercijalnog vazdušnog prevoza putnika i roba (AOC na ime ToMontenegro), operativnu i licencu za linijsko održavanje vazduhoplova (Part 145), osposobi tehničku bazu za održavanje vazduhoplova, uspostavi potpuno novi distributivni sistem i e-commerce za distribuciju, prodaju i menadžment karata (uključujući novi PSS i pristup GDS-ovima), napravi novu komercijalnu strategiju i praćenje KPI po najvišim industrijskim standardima i dobije novi ICAO kod.

„Uskoro će dobiti i IATA kod, brendirana oba aviona, u toku su pripreme za IOSA sertifikaciju i druge aktivnosti na dodatnom unapređenju poslovanja“, dodaje se u saopštenju.

Todorović je kazao i da je kompanija obezbijedila da 90 odsto zaposlenih čine bivši radnici prethodne državne avio-kompanije, čime je, kako je dodao, potvrđen društveno odgovorni pristup, zapošljavanje bez nepotizma i isključivo na osnovu znanja i iskustva.

Nakon podnešenog zahtjeva, članovi borda direktora ToMontenegro naveli su da se od samog starta kompanija u kontinuitetu uspješno i brzo prilagođavala prilikama u avio-industriji, neizvjesnoj situaciji na tržištu kao i da su, pored brojnih otežavajućih okolnosti, do sada postignuti značajni rezultati. Ističu i da je Todorović svoju funkciju obavljao temeljno, profesionalno i sa velikom posvećenošću.

Todorović se u obrazloženju zahvalio na saradnji svima koji su učinili da Air Montenegro uspostavi svoje poslovanje, a prije svega ministarstvima kapitalnih investicija, finansija i socijalnog staranja i ekonomskog razvoja, Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Aerodromima Crne Gore i svim ostalim institucijama i pojedincima, bez čije podrške, kako je istakao, formiranje nove državne avio-kompanije ne bi bilo moguće.