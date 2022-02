Nacionalna avio-kompanije Air Montenegro je ove nedjelje konačno brendirala prvi avion, devet mjeseci nakon predstavljanja vizuelnog identiteta. Iz kompanije nisu saopštili koliko će novca biti potrošeno za brendiranje, prenosi RTCG.

Izvor: MINA

Najavili su da će prije početka ljetnje sezone brendirati i drugu letjelicu, što je i bio prvobitni plan, piše RTCG.

“Naš fokus u periodu manjeg intenziteta saobraćaja je prije svega u jačanju infrastrukture kompanije u svakom segmentu kao i rad na pripremama za predstojeću ljetnju sezonu. To podrazumijeva i unapređenje usluge kao i kompletan brending, od proizvoda u avionu do same spoljašnjosti. Naročito smo ponosni na moderan vizuelni identitet koji je inspirisan bojama neba i jedinstvenim zalascima sunca iznad crnogorskog mora i planina koje na autentičan način oslikavaju prirodne ljepote naše zemlje”, kazali su Portalu RTCG iz Air Montenegro.

Nisu odgovorili na pitanje RTCG koliko će brendiranje dva aviona koštati.

Logo Air Montenegra, izazvao je brojne polemike u javnosti, zato što veoma podsjeća na logo Montenegro Airlinesa.

“Sam livery na avionima nije ograničavajući faktor za operacije zbog čega smo odlučili da od prvog leta maksimalno iskoristimo raspoložive kapacitete, naročito tokom ljeta i tako doprinesemo što uspješnijoj turističkoj sezoni. Brendiranje aviona je dakle od starta bilo planirano za ovaj period. To Montenegro je nosilac žiga i Privredni sud je odbio kao neosnovan Predlog „Montenegro Airlines“ AD u stečaju za određivanje privremene zabrane korišćenja logotipa”, objasnili su iz kompanije za RTCG.

Za ovu godinu Air Montenegro planira veliki broj novih destinacija kao i dodatne letove na postojećim rutama.

“Beograd, Istanbul, Ljubljana, Banja Luka, Pariz, Nant, Lion, Cirih, i Prag su samo neki od gradova ka kojima će Air Montenegro letjeti od ove godine, dok su u planu i neki drugi”,istakli su iz kompanije.

U floti crnogorske nacionalne avio-kompanije su trenutno dva aviona, a tokom ljetnje turističke sezone iznajmiće avion većeg kapaciteta.

“Na osnovu brojnih detaljnih analiza, odučili smo se za kratkoročni najam aviona većeg kapaciteta, kako bi na što efikasniji način tokom ljetnje turističke sezone odgovorili potrebama tržišta i omogućili dolazak što većeg broja turista, ne samo iz regiona već i iz drugih evropskih zemalja”, rekli su iz nacionalne avio-kompanije za RTCG i dodali da očekuju bolju turističku sezonu od prethodne.