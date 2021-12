Crnogorska ekonomija će preživjeti i ako se ćelije Kombinata aluminijuma (KAP) ugase, ali ekonomija na neizvjesnosti reaguje otrežnjenjem, koje tada remeti svaku projekciju, ocijenila je ekonomska analitičarka Mila Kasalica.

“Kako god se izračuna, reprolanac ne dobacuje do tri do četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Međutim, to je jednostrano gledanje na stvari, koje ne predstavlja zdravorazumski pristup razvojnim perspektivama”, rekla je Kasalica za Dan.