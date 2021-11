Građevinski radovi na auto-put Podgorica-Boljare su završeni, saopštio je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić za TV Vijesti, dodajući da je ostala poneka sitnica.

Izvor: Vlada Crne Gore

On je gostujući u “Bojama jutra” na TV Vijesti kazao da će auto-put će biti otvoren kad to odluče komisija za reviziju auto-puta i komisija za tehnički prijem, ne precizirajući kada će to biti.

Kako je kazao, kada komisije utvrde da je bezbjedan, put će biti otvoren za saobraćaj, ističući da ne može da govori o datumu, jer bi sa teko miješao u nadležnost komisija.

Govoreći o rekonstrukciji dijela regionalnog puta od Mateševa do Kolašina, ističe da je više ličila na njivu nego na put, te da su radovi u toku.

"Biće afaltiran put, neće biti velikog ranga, oko 5,5 metara širine", rekao je Bojanić za TV Vijesti.

On je podsjetio da će putarina iznositi od tri do tri i po eura, a time će se, kako ističe Bojanić, plaćati i održavanje pluta. Auto-put će održavati kompanija “Monteput”.

"Putovanje će biti za 20 kilomatara kraće. Brže i bezbjednije će dolaziti do odredišta", istakao je on, naglašavajući da će za one koji budu putovali svaki dan biće veliki trošak.

On je precizirao da će vidjeti da u budućnosti iznađu neko rješenje po tom pitanju.

Što se tiče korišćenja auto-puta kada su u pitanju vremenske prilike, Bojanić je gostujući na TV Vijesti kazao da saobraćaj može da bude zasutavljen na mostu Moračica za određena motorna vozila, ukoliko se bude radilo o ekstremnim vremenskim uslovima.