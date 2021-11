Dionica auto-puta Podgorica-Mateševo mogla bi biti otvorena za saobraćaj i do kraja godine, ako ne bude nepredviđenih problema sa tehničkim prijemom, a najkasnije do maja sljedeće godine, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Izvor: Vlada Crne Gore

"To je vrlo osjetljivo pitanje, s obzirom da je više pogrešnih prognoza bilo ranije, a koje su bile date od zvaničnika u vezi sa ovim projektom, tako da je nezahvalno da dajem neke procjene. Ali ako dajem svoje lično viđenje, nezavisno od pozicije koju trenutno pokrivam, a imajući određeno inženjersko iskustvo u ovoj oblasti, onda se nadam, da ovaj rok ne bi trebalo da prođe kraj godine, a najdalje do maja sljedeće godine", kazao je Vijestima v.d. direktora Direktorata za građevinarstvo mr Goran Gorašević.

Prošle sedmice je najavljeno da će građevinski radovi na ovoj dionici biti završeni 30. novembra, što je do sada treći rok za završetak radova, a da preostaje da se završio dio elektroinstalaterskih radova, kao i tehnički prijem.

Ovo je prvi put da se u Crnoj Gori radi tehnički prijem ovako komplikovanog građevinskog projekta.

”Tehnički prijem dionice auto-puta Podgorica - Mateševo je takozvani - uporedni tehnički pregled. Komisija pregleda radove i dokumentaciju uporedo sa izgradnjom. To je možda i prvi put u regionu da se na ovaj način vrši tehnički pregled. Dakle, zavšetkom radova, trebalo bi da se završi i tehnički pregled.

Međutim, da bi Komisija završila tehnički pregled, izvođač mora u potpunosti kompletirati dokumentaciju, za čiji pregled, takođe treba izvjesno ali kratko vrijeme. Ako je izvođač bio revnostan, odnosno permanentno sa radovima dostavljao potrebnu dokumentaciju, onda bi preostala procedura do puštanja u saobraćaj kratko trajala. Naravno, ovo podrazumijeva da su radovi izvedeni u potpunosti i kvalitetno, kao i da nema “većih” sporova sa izvođačem”, rekao je Gorašević za Vijesti.

Na pitanje Vijesti da li je moguće da tokom tehničkog prijema ova dionica auto-puta bude otvorena za saobraća i ako jeste u kojem obimu i pod kojim eventualnim ograničenjima, Gorašević navodi da je kod većih infrastrukturnih projekata nekada moguće uvesti takozvano “puštanje u probni rad”, ali to svakako u konkretnom slučaju podrazumijeva da su ispunjeni svi uslovi za bezbjedan saobraćaj.

”To je ponekad čak i korisno, kako bi se uočili eventualni nedostaci i izvršile određene korekcije do Konačnog izvještaja o tehničkom pregledu. U tom Izvještaju Državne komisije za tehnički pregled, u zaključku treba da stoji predlog da se ova prva dionica auto-puta u Crnoj Gori može pustiti u saobraćaj. Nakon toga će Vlada - Ministarstvo, svečano donijeti konačnu odluku i saobraćaj će moći da krene”, naglasio je Gorašević za Vijesti.

Sa kineskom kompanijom CRBC je 30. oktobra 2014. godine potpisan ugovor o projektovanju i izgradnji, a cijena je ugovorena na 809,6 miliona eura. Radovi su počeli 11. maja 2015. godine i trebalo je da budu završeni na isti dan 2019. godine. Glavni radovi su već u početku kasnili skoro godinu dana. Rokovi za završetak su tri puta produžavani, a u odnosu na osnovi ugovor radovi će biti završeni sa kašnjenjem od dvije i po godine, i prekoračenjem osnovne cijene za oko 90 miliona eura.

Nakon završetka tehničkog prijema ovu dionicu će preuzeti Monteput, koji sada upravlja tunelom Sozina. Premijer Zdravko Krivokapić je prije dva dana kazao da bi izgradnja druge faze auto-puta od Mateševa do Andrijevice mogla početi u septembru naredne godine, a da bi dionica do Boljara, odnosno granice sa Srbijom mogla biti završena do kraja 2027. godine.

Ako bude nedostataka biće o trošku izvođača

Na pitanje Vijesti koje su procedure u slučaju da se tokom tehničkog prijema otkriju neki nedostaci i o čijem trošku se oni ispravljaju, Gorašević je kazao da to moraju biti jasno definisane procedure u ugovornoj dokumentaciji koja je morala biti u skladu sa međunarodnim standardima (razni oblici FIDIC-a i sličnih standarda…).

”Naravno, da sve nedostatke, koji su evidentirani tokom izgradnje, uključujući i garantni period mora otkloniti izvođač o svom trošku. Imajući u vidu “Institut - uporednog tehničkog pregleda” značajnijih nedostataka ne bi trebalo da ima, jer se većina spornih takozvanih NCN-ova zatvarala tokom izgradnje na relaciji izvođač - nadzor”, zaključio je Gorašević za Vijesti.