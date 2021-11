Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović apelovao je na poslanike da što prije izaberu Tužilački savjet.

Izvor: Vlada Crne Gore

Abazović je novinarima kazao da je izbor Tužilačkog savjeta jedno od najvažnijih pitanja u Crnoj Gori.

Kaže da je to pitanje od presudne važnosti za vladavinu prava u Crnoj Gori.

“Moj apel poslanicima je da izaberu Tužilački savjet, što prije”, kazao je Abazović.

On je pozdravio jutrošnju akciju policija, koja je u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici privela više osoba zbog sumnje da su učestvovali u nezakonitom eksploatisanju šljunka.

“Neke firme nijesu zatečene na terenu, ali to ne znači da nijesu predmet naših opservacija i to je mnogo značajno zato što se radi o nekim firmama koje su jako dobro poznate u Crnoj Gori i koje se prave veliki dobrotvori. Pozdravljam akciju, ali krađa državnih dobara na ovakav način, van svih koncesija, sa moratorijumom, je zaista katastrofalno”, kazao je Abazović.

Kazao je i da će nakon kompletne istrage biti predstavljeni obim i količina, kako je naveo, državne pljačne koja se tamo vršila.

On nije htio da precizira o kojim firmama je riječ. “Neke su dobro poznate u Crnoj Gori, neke su manje poznate”, naveo je Abazović i dodao da je u tom slučaju najveća odgovornost na državnim organima koji do sada nijesu radili svoj posao.

On je kazao da će isto važiti i za šumarsku mafiju i za eksploataciju na drugim mjestima.

“Ja apelujem na sve da sa državom više nema šale, to što neko misli da ima više novca neko državni trezor pa da može da radi što god želi i da se skriva iza državnog grba to više praksa biti neće”, poručio je potpredsjednik Vlade i dodao kako se nada da će ovaj slučaj biti izveden do kraja.