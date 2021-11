Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović kazao je, gostujući u emisiji Across the Balkans na televiziji TRT World da očekuje da će se u istrazi zapljene tone i po kokaina u avgustu ove godine u Podgorici, doći do “vrha piramide” odnosno naručilaca droge.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

“Ja ne mogu da otkrivam detalje te operacije ali mogu da kažem da je poenta ovdje doći do glavnih, do vrha piramide, i očekujem da ćemo taj rezultat i postići”, kazao je on i dodao da je spreman ako treba i on da se žrtvuje da se dođe do rezultata u ovoj oblasti.

“Ja se ne plašim, ovdje se ne radi samo o trgovini drogom ili cigaretama već i o ubistvima koja su se dešavala u prethodnom periodu. Ja sam spreman da se žrtvujem da bi postigli rezultate”, kazao je Abazović u razgovoru sa urednicom i voditeljkom emisije Nafisom Latić.

Kako je naglasio, neophodna je ozbiljna saradnja regiona u koju nije uključen nacionalizam kako bi se stalo na kraj organizovanom kriminalu koji na razne načine želi da destabilizuje region.