Sve priče o tome da sektor bezbjednosti ne funkcioniše ili da nije na nivou, sve demantuju rezultati. Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala nema mafiju koju nije napao u proteklih šest mjeseci, poručio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

On je govoreći o prethodnoj akciji kazao da je to nevjerovatan podvig crnogorske policije, te da je to najveća zapljena kokaina ikada u regionu.