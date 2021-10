Predsjednik Vlade, Zdravko Krivokapić kazao je na Premijerskom satu, odgovrajući na pitanje šefa poslaničkog kluba Pokreta za promjene, Branka Radulovića, da Vlada na čijem je čelu, i on lično, čine sve da dovedu crnogorsko društvo do željenog konsenzusa.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Šef Poslaničkog kluba Pokreta za promjene Branko Radulović pitao je premijera da li je spreman da se, po bilo koju cijenu, zaustavi proces dalje degradacije i nazadovanje u integracijama.

On je rekao da vjeruje da je premijer svjesan da je ovo stanje neodrživo, sa svakog aspekta i u svakom segmentu, bilo da je u pitanju etički sklop ili materijalna supstanca.

"Prvo demontaža totalitarnog režima, suočavanje sa prošlošću...nedovoljno, malo. (Dritan) Abazović se trudio, ali je to malo. Trebali smo zajedno - s petljom, s vizijom, crnogorski. Trebalo je da rasformiramo ANB, tu UDBA-u, to zlo... 'Vetting - metla' za one koji su pljačkali ubijali za račun bivšeg režima, da otvorimo tajne dosijee, da izvršimo lustraciju", naveo je Radulović.

Potrebna je, kako je dodao, puna reforma pravosuđa, "ovo sa Tužiklačkim savjetom nije dobro rješenje".

„Da vratimo oteto i opljačkano, mnogo više treba da damo za zdravlje nacije, jer oni (DPS) ništa nijesu davali 30 godina. Dobri su prilozi, ali pare treba mi da stvorimo...u budžetu 400 miliona treba za zdravlje. Kako ćemo to stvoriti bez doprinosa?“, pitao je Radulović.

On je rekao da kada je u pitanju vakcinacija , bivša vlast ni predugovor nije potpisala na vrijeme.

"Sve dokaze imam da je sve završeno kasno u jesen prošle godine, ko je odgovoran za to?", pitao je Radulović.

"Ono što je sigurno da će građani imati zdravstveno osiguranje koje će pokrivati država", kazao je Krivokapić.

„Pokazao sam ličnu otvorenost, i saopštio da ću razmotriti svaku inicijativu za unapređenje rada Vlade iza koje stoji najmanje 41 poslanik. Takođe sam izrazio želju da dio rekonstruisane Vlade budu i predstavnici manjinskih stranaka. U svakoj prilici pozivam predstavnike parlamentarne većine da što prije izglasaju novi Tužilački savjet. Taj Tužilački savjet je preduslov za mnoge prijeko potrebne aktivnosti rješavanja stanja u pravosuđu. Stanje u kom se nalazimo ne zavisi samo od Vlade. Sve partije u parlamentu se zalažu za EU integracije. Ako je tako, i ako se u Izvještaju EK jasno kaže da je reforma pravosuđa jedan od preduslova za intenziviranje evropskih integracija naše zemlje, pozivam Skupštinu Crne Gore da inicira i taj proces. Vlada je nedavno prezentovala ekonomski program „Evropa sad!ˮ, i nadam se da će u sljedećem vremenskom periodu taj projekat koji je jedan od tri projekta biti propraćen podrškom u okviru Skupštine Crne Gore prilikom izglasavanja seta zakona i Zakona o budžetu. Ono što je sigurno je da će svi crnogorski građani imati zdravstveno osiguranje, koje će pokrivati država. Mi želimo da pokrenemo ovaj proces onako kako su željeli građani Crne Gore, a građani su željeli da poslije promjena ta vlast traje do sljedećih izbora i to je nešto što svi treba da imamo na umu. Svi oni koji bi se opredijelili za prelaznu ili manjinsku Vladu oni su direktni saučesnici sa svim onim što je prethodni režim odradio. Svi koji bi se opredijelili za takvu avanturu želim im političku sreću, ali sigurno to građani CG ne bi prihvatili. Želim da Vam kažem, cijeneći Vašu divnu ideju, a to je nešto što čitavoj Crnoj Gori nedostaje to je jedan strategijski Institut koji bi se bavio razvojem čitave države. Institut za razvoj Crne Gore, sad vam garantujem, biće formiran. Elementi koji omogoćavaju rad tog Instituta biće prepoznati u budžetu, a Vi kao Tvorac te ideje, ja bih volio da okupite ljude koji mogu da izvedu CG na put koji svi želimo, a to je put budućnosti za naše potomke“, kazao je premijer Krivokapić.