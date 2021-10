Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednika skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević, održao je pres konferenciju povodom aktuelne bezbjednosne situacije u Crnoj Gori.

Lider DNP-a kaže da je pres zakazao zbog objavljivanje pojedinih djelova sa jučerašnje sjednice u medijima, što je brutalno kršenje tajnosti podataka.

Knežević navodi da specijalni tužilac Milivoje Katnić, nakon jučerašnje sjednice, treba odmah da bude suspendovan i procesuiran jer, kako dodaje, aferu prisluškivanja u njegovom kabinetu želi da svede na zloupotrebu položaja.

“Ako je Dejan Peruničić prema stavovima Katnića, jedini osumnjičeni i ako će biti podignut optužni prijedlog, jasno je da će se sve završiti sa uslovnom kaznom ili tri mjeseca nanogiuce”, rekao je Knežević.

On smatra da je učinjena šteta za bezbjednost, što ćemo tek, kaže, vidjeti u narednim danima.

“Davno je trebalo rasformirati ANB na čelu sa Peruničićem”, rekao je Knežević.

Naglašava da bivši visoki funkcioner ANB-a Luka Bulatović nije razotkrio prisluškivane uređaje u kabinetu Milivoja Katnića.

“Još uvijek nemamo informaciju da li je bilo ubistvo ili samoubistvo Bulatovića”, dodaje on.

Knežević je rekao da ga je Katnić juče pozvao na tuču, što je on prihvatio.

“Ali je onda odustao i rekao da neće da se tuče i napustio sjednicu prije izglasavanja izvještaja. Nema tog Crnogorca, Srbina, Bošnjaka… kome ću se za ljotu pomjeriti od onoga što zastupam, a najmanje ću se pomjeriti Katniću”, ističe Knežević na konferenciji za medije.

Naglašava da je situacija u bezbjednosnom sektoru alarmantna.

“Nadležne institucije u što skorije vrijeme treba da se obračunaju sa kriminalcima unutar i izvan institucija”, poručio je on.

Knežević je izjavio da je Katnić saopštio juče na sjednici Odbora nove elemente u slučaju “Državni udar”.

“A to je da je onaj prvi svjedok Paja Velimirović, koji se u iskazu sjetio Mojkovačke bitke, u stvari to uradio po nalogu izvjesnog popa kome se ispovijedio u nekom manastiru, a on mu je rekao da se javi Centru bezbjednosti. To je novi element koji baca svjetlo na ono što je bila brutalna montaža”, navodi on najavljujući da će ponovo podnijeti krivičnu prijavu protiv Katnića zbog novih informacijama koje je iznio o slučaju “Državni udar”.

Predsjednik DNP-a je naglasio je da ne sumnja da mu je bezbjednost ugrožena i da će tražiti od policije da mu dozvoli da nosi oružje.

“Obezbjeđenje mi nije potrebno. Na dnevnom nivou dobijam informacije da mi je bezbjednost ugrožena”, ističe Knežević.

Ponovo se osvrnuo na slučaj Dejana Peruničića gdje je istakao da mu se čini da sve ide u pravcu da će on biti jedini okrivljen za prisluškivanje glavnog specijalnog tužioca.

Podsjećamo, Knežević je sinoć nakon sjednice na kojoj su saslušani čelnici bezbjednosnog sektora i tužilaštva, rekao da je zabrinut za bezbjednost u Crnoj Gori i ukupan aktuelni i politički ambijent